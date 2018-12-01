Вот такой Лев Сапега появится в Слониме

Радио Рацыя , всего на конкурс было представлено 9 работ белорусских скульпторов. Комиссия выбрала один памятник Льву Сапеге с Уставом ВКЛ в левой руке и с булавой в правой. Такой памятник и появится в Слониме в следующем году. Авторами выбранного проекта являются минские скульпторы В.Пинин, И.Миско и С.Логвин. Как передает, всего на конкурс было представлено 9 работ белорусских скульпторов. Комиссия выбрала один памятник Льву Сапеге с Уставом ВКЛ в левой руке и с булавой в правой. Такой памятник и появится в Слониме в следующем году. Авторами выбранного проекта являются минские скульпторы В.Пинин, И.Миско и С.Логвин.













Лев Сапега (04.04.1557 – 07.07.1633) – белорусский политический, общественный и военный деятель Великого Княжества Литовского, дипломат, мыслитель. На протяжении жизни он занимал самые высокие должности в Великом княжестве Литовском: королевский секретарь в 1580-1581 годах, писарь государственной канцелярии в 1581-1585 годах, подканцлер в 1585-1589 годах, канцлер великий литовский (нынешняя должность премьер-министра) в 1589-1623 годах, воевода виленский с 1623 года и одновременно гетман великий (что значит главнокомандующий) с 1625 года по 1633 год.





Лев Сапега был выходцем из чарейской (или чарейско-ружанской) линии Сапег, происходивших из древнего рода оршанских бояр. Сапеги являлись представителями герба «Лис» и считались вторым по значимости (после Радзивиллов) магнатским родом Великого княжества Литовского.





Лев Иванович Сапега родился 04 апреля 1557 года в родовом поместье Островно Витебского уезда (теперь деревня в Бешенковичском районе Витебской области) в семье Ивана Ивановича Сапеги (умер в 1580 г.), старосты дрогичинского и подстаросты оршанского, и княжны Богданы Друцкой-Соколинской-Конопли (Коноплянки), которая умерла в 1584 г. Лев Сапега имел двух младших братьев и трех сестер. Его дед, Иван Богданович Сапега был витебским воеводой, потом – подляским (умер в 1516 г.).





Малолетнего Льва отдали на учебу и воспитание кальвинистским преподавателям в знаменитый несвижский двор виленского воеводы и канцлера великого Николая Радзивилла Черного, с младшими сыновьями которого Сапега и учился.





В 1570–1573 годах Лев Иванович Сапега вместе с тремя младшими сыновьями Николая Радзивилла учился в Лейпцигском университете в Германии, где под влиянием Реформации сменил свое православное вероисповедание и стал протестантом (кальвинистом).





Окончив Лейпцигский университет, Лев Сапега возвратился на родину хорошо подготовленным правоведом, дипломатом и философом. Он досконально владел греческим, латинским, не ким, польским и белорусским языками. Необыкновенная логика мышления, безупречная память и отличное знание законов помогли ему выиграть судебное имущественное дело собственного отца. Лев выступил в роли адвоката. Исследователи отмечают, что неизвестно, был Иван Сапега прав или нет, но, блестяще выиграв дело, юноша обратил на себя внимание самого короля и великого князя Стефана Батория.





На последнем этапе Ливонской войны (1558-1583 гг.) в 1579 году Лев Сапега участвовал во главе гусарской хоругви (полка) в полоцкой кампании Стефана Батория в освобождении Полоцка. 30 января 1580 года король принял его в число своих придворных: Сапега был назначен на должность великокняжеского (королевского) секретаря. Вместе с королем Стефаном Баторием он в 1580-1581 годах принимал участие в военных походах на Великие Луки и Псков, где вновь возглавлял гусарскую хоругвь.









В 1581 году Сапега получил должность писаря Великого Княжества Литовского. Вместе с канцлером А.Б. Воловичем и подканцлером К.Н. Радзивиллом Лев Сапега принимал участие в создании высшего судебного и апелляционного органа в государстве – Главного Трибунала Великого княжества Литовского (вступил в действие 1 апреля 1581 года).





В 1584 году в Москве с русским царем Федором Ивановичем подписал соглашение о перемирии на 10 лет и освободил из плена 900 белорусских узников, попавших в московский плен во время захватнической войны в 1563 году. За удачную дипломатическую миссию 2 февраля 1585 года Лев Сапега получил должность подканцлера Великого княжества Литовского, а 20 июля 1586 года – пожизненное Слонимское староство, прибыль от которого шла ему. После этого Лев Сапега сделал Слоним своей главной резиденцией.





1 сентября 1586 года Лев Сапега женился на Дороте, дочери коштеляна люблинского Андрея Фирлея, которая была уже вдовой трокского воеводы, князя Стефана Сборожского (умер в 1585 г.). От первого брака Дорота имела дочь Барбару. Льву Сапеге она родила сына Яна Станислава (1589-1635), который в 1621 году стал маршалком великим литовским, а также еще троих детей, но они умерли в младенчестве. Дорота умерла 14 марта 1591 года и была похоронена в виленском костеле святого Михаила.





В 1586 году Лев Сапега перешел из кальвинизма в католичество, что способствовало его дальнейшей карьере, но обычно он занимал толерантную (терпимую) позицию в религиозном вопросе. Во время безкоролевья 1587 года, после смерти Стефана Батория, он предложил план федерации Польши, Великого княжества Литовского и Московской державы с одним королем (предлагалась кандидатура царя Федора Ивановича). Когда этот план не был реализован, поддержал кандидатуру шведского королевича Жигимонта (Сигизмунда) III Вазы.





Лев Сапега возглавлял сеймовую комиссию по подготовке третьего Статута Великого княжества Литовского (утвержден 28 января 1588 года). Он отредактировал его текст и профинансировал издание в виленской типографии Л. и К. Мамоничей. Статут был издан на белорусском языке и считался на протяжении многих лет образцом законодательства в Европе. Отличительной чертой Статута 1588 года являлось то, что он действовал 252 года и был отменен лишь в 1840 году при Николае I.





В апреле 1589 года Лев Сапега получил должность канцлера великого, став руководителем внешней и внутренней политики Великого княжества Литовского.

На церковном соборе в Бресте в 1596 году, как королевский комиссар, Сапега выступил в защиту церковной унии, но был категорическим противником насилия как средства ее укрепления. По его приказу, в 1594-1607 годах, были переписаны архивные книги Метрики Великого княжества Литовского, чтобы при пользовании они не приходили в негодность.





В 1599 году Сапега женился второй раз, но уже на 16-ти летней княжне Гальшке (Елизавете) Радзивилл (1583-1611), дочери Кристофа Николая Радзивилла Перуна, воеводы виленского и великого гетмана литовского, главы кальвинистов в Великом княжестве Литовском. От Гальшки Радзивилл Лев Сапега имел трех сыновей – Кристофа Николая (1607-1631), писаря Великого княжества Литовского; Казмира Льва (1609-1656), подканцлера Великого княжества Литовского с 1645 года; Николая (умер мальчиком), а также дочь Анну (1603-1627).





В 1600-1601 году Сапега возглавил посольство в Москву, в результате которого договорился с русским царем Борисом Годуновым о продолжении перемирия еще на 20 лет (начиная с 15 августа 1602 г.), но государственной унии с Москвой не добился.





Лев Иванович Сапега не поддержал Лжедмитрия I, так как считал, что лучше заключить унию с Московской державой. Однако есть версия, что именно Сапега подготовил его для роли царевича Дмитрия (так считает российский историк С.М. Соловьев). В 1609 году, убедившись, что уния с Москвой не свершится, выступил за войну Речи Посполитой с Россией (1609-1618 г.) и поддержал Лжедмитрия II.









Лев Иванович Сапега участвовал в осаде Смоленска и поддержал кандидатуру королевича Владислава Жигимонтовича на московский трон. В 1617-1618 году содействовал организации и финансированию похода королевича Владислава на Москву, выставил гусарскую и пехотную роту и сопровождал Владислава до Вязьмы. В октябре 1618 года вернулся к королевичу под Москву, в Тушино. Участвовал в переговорах с московскими послами, в результате чего 1 декабря 1618 года было подписано Деулинское перемирие на 14 с половиной лет. 6 февраля 1623 года Лев Сапега был назначен на должность воеводы виленского, отказавшись от должности канцлера великого.





После убийства униатского полоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича витебскими православными мещанами в 1623 году Лев Сапега возглавил судебную комиссию, которая вынесла суровые наказания участникам убийства.





25 июля 1625 года Лев Сапега был назначен гетманом великим литовским. В 1625 году он участвовал в войне Речи Посполитой со Швецией (1600-1629 г.) во главе дивизии в Инфлянтах.





Умер Лев Иванович Сапега 7 июля 1633 года в городе Вильно. Похоронен там же, в костеле святого Михаила.





В своей политике Лев Иванович Сапега отстаивал суверенитет Великого княжества Литовского в составе федеративной Речи Посполитой, неуклонно придерживался 12-й статьи 3-го раздела Статута Великого княжества Литовского 1588 года, который запрещал раздавать польской шляхте имения и посты (должности) в Великом княжестве Литовском.





Лев Сапега был одним из богатейших магнатов, владел многочисленными имениями и староствами. Содействовал развитию белорусского книгопечатания. В своей резиденции в Ружанах собрал богатую библиотеку.





Несомненно, история Беларуси второй половины XVI – начала XVII веков – эпоха Сапеги. Государство держалось на нем, как на сказочном богатыре. Это был преданный, самоотверженный патриот, для которого наивысшим долгом было служение Отечеству.



