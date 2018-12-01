Неужели люди - идиоты? В Черикове жильцов заставляют переселиться из собственных квартир в арендные

Дом 3а по улице Ленинской в Черикове признан непригодным для проживания. Такое решение было принято в октябре 2018 года местным райисполкомом. Здание планируют снести, а собственникам квартир предлагают переселиться в арендное жилье.





Sputnik и рассказали, что процедуру признания дома аварийным считают незаконной, а выселяться из собственных квартир в арендные не согласны. По мнению жителей, капитальный ремонт, которого они добивались не один год, не был произведен вовремя. Время ушло, и теперь 15 человек вынуждены отказаться от собственных квартир. Жильцы обратились в редакциюи рассказали, что процедуру признания дома аварийным считают незаконной, а выселяться из собственных квартир в арендные не согласны. По мнению жителей, капитальный ремонт, которого они добивались не один год, не был произведен вовремя. Время ушло, и теперь 15 человек вынуждены отказаться от собственных квартир.





Одноэтажный шестиквартирный дом 1947 года постройки. Когда-то, рассказали жильцы, это было общежитие. В 2014-2015 годах все комнаты в нем были приватизированы. Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт, по словам жильцов, делали все и всегда. Но на их памяти капремонта в доме не было. Проводился ли он вообще когда-либо - об этом сведениями не располагают и в жилкоммунхозе, на чьем балансе стоит дом. Дважды, вспомнили жильцы, производился лишь текущий ремонт, который представлял из себя не совсем неудачные, на их взгляд, попытки коммунальников подлатать отмостку да заменить несколько листов шифера на крыше.





Ирина Паулане проживает в доме 3а уже 23 года. Женщина считает, что им просто не захотели проводить капитальный ремонт, а отчисления на его проведение пошли неизвестно куда. Хотя ремонт был нужен. Ведь, рассказала женщина, фактический износ жилого дома на момент приватизации жильцами квартир составлял 90%.





"Нас проще переселить. Это понятно. Но почему нас переселяют из приватизированных квартир в арендные? Разве это законно? И очень большой вопрос - почему так и не был сделан капремонт, ведь он уже был запланирован жилкоммунхозом", - высказала свою позицию Ирина.









Жильцы собственными глазами видели, что их дом был включен в перспективную программу капитального ремонта жилищного фонда райцентра. Эта информация была размещена на сайте жилкоммунхоза. Но очень быстро исчезла. Как пояснили на предприятии, это была ошибка. Специалист, выложивший на сайт не утвержденную свыше информацию, поспешил.





"По этому вопросу разбирались. Там ошибочно было выставлено на сайт, и человек наказан за это. Привлечен к ответственности. После всех необходимых согласований этот дом исключили из списка на капремонт. Не утвердили. Не целесообразно. Чтобы им сделать капитальный монт, им нужно снести этот дом и построить новый", - пояснила инспектор по заявлениям граждан Чериковского жилкоммунхоза Татьяна Белисова.





В жилкоммунхозе также пояснили, что сумма отчислений на капремонт жильцов дома незначительна, и ее не хватило бы на его проведение. С 2001 по 2018 годы она составила 1600 рублей. Еще один немаловажный момент: приватизация помещений в связи с износом здания для жильцов была безвозмездной. При этом в собственность отошли лишь квартиры, места общего пользования не принадлежат жильцам. Дом стоит на балансе жилкоммунхоза. Потому коммунальное предприятие после одного из весенне-осенних осмотров дома инициировало процедуру обследования здания специализированной организацией.





Однако здесь жильцов смущает тот факт, что определенное время их дом все же был снят с баланса жилкоммунхоза. А значит, что дом ни к кому не относился, и жильцы, по сути, являлись полноправными собственниками всего дома. Но это снова, как оказалось, было ошибкой коммунальников.





"Был период, год или два, когда бухгалтер ошибочно сняла его с баланса. После инвентаризации все исправили. Но и в этот период жильцы платили за квитанции. То есть нами производилось обслуживание дома", - пояснила инспектор по заявлениям граждан Чериковского жилкоммунхоза Татьяна Белисова.





Такие непонятные истории с домом жильцов всегда смущали и заставляли расти их подозрения. Одно из них: жильцы предполагают, что, возможно, на этом месте просто решено построить новую многоэтажку. Как рассказали обратившиеся в редакцию, в прошлом году представители Чериковского жилкоммунхоза и райисполкома оповестили их о том, что дом будет сноситься, а на его месте строиться 40-квартирный жилой дом. Однако корреспонденту в жилкоммунхозе ответили, что информацией о подобном строительстве не располагают.





По инициативе жилкоммунхоза техническое обследование дома 3а на предмет пригодности для проживания проводилось в 2015 году, повторно - в 2018-м. Жильцы же утверждают, что во втором случае специалисты на объекте не появлялись. Обследование проводилось лишь на бумаге и дублировало предыдущее. Потому не может являться законным. Тем не менее, заключение организации, проводившей обследование, следующее: строительные конструкции дома непригодны к дальнейшей эксплуатации и являются аварийно опасными. Решение Чериковского райисполкома о признании дома ветхим и переселении жильцов в коммерческие квартиры принято, подтвердили в жилкоммунхозе. Жильцов ожидает оценка квартир и компенсация по рыночной стоимости. Дальше - выселение в арендное жилье.





Когда это произойдет, пока не определено. Возможно, что-то еще изменится, рассчитывают жильцы. Они пишут во все возможные инстанции. Выселяться из собственных квартир и переселяться в арендные они не собираются.



