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Латынина: Путин на саммитах выглядит как незваный гость, который пришел без приглашения и со всеми пытается поговорить

02.12.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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Россия "просто на глазах становиться изгоем", считает российский публицист Юлия Латынина. Так она прокомментировала отмену встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.



Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата украинских кораблей в Черном море – унизительный для российской стороны. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.

"Масса была вариантов у России оскорбить и унизить Украину, не доводя положение до безвыходного, с точки зрения самой России. Сейчас обе стороны поставлены в положение, с которого рациональный выход невозможен. И, соответственно, именно поэтому, заметим, произошла отмена встречи Путина и Трампа, потому что пока Трамп не разобрался, что произошло, он еще даже как-то не говорил… Говорил: "Может, встретимся, может, нет". Хотя, это уже само по себе было достаточно унизительно, потому что, ну скажем, вот китайцы и [глава КНР] Си Цзиньпин летят на этот саммит в Аргентине и точно знают, когда они будут встречаться с Трампом. А в России до самого последнего момента Владимир Владимирович не знал", – сказала она.

По мнению публициста, форма отмены встречи была "чрезвычайно унизительной для Кремля".

"Замечу, что по мере того, как в телевизоре Россия встает с колен, в реальности страна просто на глазах становится изгоем, потому что, ну, вспомним, что еще в 2005 году было празднование Дня Победы в мае и была куча народа на трибунах. Еще в 2013 году в Санкт-Петербурге (вдумайтесь!) был саммит "Двадцатки», и Путин всех принимал", – отметила Латынина.


По ее словам, "после вставания с колен Путин выглядит на этих саммитах, – по-английски это называется gate crashing".

"Это когда приходит незваный гость без приглашения и со всеми пытается поговорить", – заявила Латынина.

 
 
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Россия "просто на глазах становиться изгоем", считает российский публицист Юлия Латынина. Так она прокомментировала отмену встречи президента США Дональда Трампа...
 
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