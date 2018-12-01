Латынина: Путин на саммитах выглядит как незваный гость, который пришел без приглашения и со всеми пытается поговорить









Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата украинских кораблей в Черном море – унизительный для российской стороны. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.





"Масса была вариантов у России оскорбить и унизить Украину, не доводя положение до безвыходного, с точки зрения самой России. Сейчас обе стороны поставлены в положение, с которого рациональный выход невозможен. И, соответственно, именно поэтому, заметим, произошла отмена встречи Путина и Трампа, потому что пока Трамп не разобрался, что произошло, он еще даже как-то не говорил… Говорил: "Может, встретимся, может, нет". Хотя, это уже само по себе было достаточно унизительно, потому что, ну скажем, вот китайцы и [глава КНР] Си Цзиньпин летят на этот саммит в Аргентине и точно знают, когда они будут встречаться с Трампом. А в России до самого последнего момента Владимир Владимирович не знал", – сказала она.





По мнению публициста, форма отмены встречи была "чрезвычайно унизительной для Кремля".





"Замечу, что по мере того, как в телевизоре Россия встает с колен, в реальности страна просто на глазах становится изгоем, потому что, ну, вспомним, что еще в 2005 году было празднование Дня Победы в мае и была куча народа на трибунах. Еще в 2013 году в Санкт-Петербурге (вдумайтесь!) был саммит "Двадцатки», и Путин всех принимал", – отметила Латынина.









По ее словам, "после вставания с колен Путин выглядит на этих саммитах, – по-английски это называется gate crashing".





"Это когда приходит незваный гость без приглашения и со всеми пытается поговорить", – заявила Латынина.