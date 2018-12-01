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Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

02.12.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Событие, которое можно назвать настоящей журналистской удачей: Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

Александр Лукашенко пообщался с Сергеем Брилёвым. Поводом для встречи послужили события на ниве интеграции – заседания глав государств и правительств ЕАЭС.

Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

Но говорили, конечно, не только об интеграционном образовании – поднимались как внутренние вопросы, так и международная повестка. Фрагменты беседы 1 декабря вышли в эфир передачи «Вести в субботу».

Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

В Беларуси съемочная группа ВГТРК сняла также большой репортаж. Что касается интервью, то в полном варианте оно выйдет на телеканале «Россия 24» накануне саммита в Санкт-Петербурге.

Подробнее в видеоматериале.

Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Событие, которое можно назвать настоящей журналистской удачей: Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе...
 
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