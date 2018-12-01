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«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

02.12.2018 20:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тема следующего сюжета – рынок частного извоза. В нашей стране он представлен двумя основными видами: маршрутными и легковыми такси, в том числе перевозками, которые заказываются через электронные сервисы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Юлия Огнева, СТВ:
Рассуждать на эту тему лично мне достаточно просто: автомобиль я не вожу, поэтому услугами таксистов пользуюсь достаточно часто. В какие-то критические ситуации не попадала, но, признаюсь, на многое приходилось закрывать глаза, особенно когда в искомое место нужно было добраться максимально быстро. Речь не о превышении скоростного режима или других нарушениях ПДД. Например, приходилось садиться в видавшие виды автомобиль, в котором, если бы не спешка, никогда бы не поехала.

На моей памяти рынок пассажирских автоперевозок пытались привести к единому знаменателю не один раз. И не сказать, что бардак полный, но вопросы есть.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Какие? И, главное, можно ли на них ответить? Выясняла корреспондент Виктория Ходосок.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Это кадры 2017 года. На МКАД жуткая двойная авария: три участника ДТП, от удара две машины превратились в огненный шар. В салоне легковушки погиб 39-летний пассажир, как оказалось, «такси». Позже выяснили, кто виновен и за что ответит. А еще то, что у водителя фирмы-партнера иностранного электронного сервиса нарушение: нет обязательной страховки пассажира.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

По поводу страховки – правда. Страхования ответственности перевозчика перед пассажиром у ЧУП «Авто-КЭБ» не было. И лицензии их не лишили, судя по количеству открытых рабочих вакансий в интернете. По приговору суда ответственность понесли все организации, машины которых участвовали в ДТП.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Анастасия Сидорик, ведущий специалист страховой компании Беларуси:
Любой пассажир, садясь к перевозчику, имеющему данный договор, должен понимать, что в случае, если ему будут причинены телесные повреждения, он может рассчитывать на получение страхового возмещения. На перевозчика, который не заключил такой договор, распространяется административная ответственность. Штраф может составлять, если это индивидуальный предприниматель, до 150 базовых величин. Если речь идет о юридическом лице – до 300 базовых величин.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Виктория Ходосок, корреспондент:
Вообще рынок такси в стране сложно управляемый, об этом говорят сами эксперты. Возьмем так называемых «электронных операторов»: по сути, они для контролирующих органов «невидимы». Пассажиров перевозят как индивидуальные предприниматели, так и фирмы-перевозчики. Кстати, некоторые из них со своими якобы сотрудниками не заключают никаких соглашений. Тогда, случись что, кого искать и кому претензии предъявлять? К кому вообще мы тогда садимся в машину?

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Водитель фирмы-партнера иностранного сервиса по аренде автомобиля с водителем:
Очень легкая процедура регистрации, ничего не требуется. Просто нужно на один российский сайт обратиться. Указываются какие-то данные, оттуда мне перезванивают россияне. Мне нужно было подъехать на указанный адрес в какую-то фирму, и там проверили мои документы. Они посмотрели и сказали: все, пожалуйста, мы вас подключаем. Можете работать, зарабатывать деньги, которые будут приходить на карточку раз в неделю. Я ничего не подписывал.

Потому во многих странах подобный сервис по перевозке просто-напросто запрещен и считается незаконным, где-то работает с ограничениями. У нас же де-факто это такси, де-юре – что-то другое.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Галина Пивульская, адвокат:
Если бы законодатель определил перевозку такси не просто требованиями к оформлению автомобиля. То есть получается, что вы заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина. Вы вроде как уже и не на такси едете. Это в корне, мне кажется, неправильно. Нужно определять суть перевозки: поездка из точки А в точку Б по публичному договору с определением цены этой перевозки по счетчику. 

Причем это «что-то другое» доводит ситуации до абсурда, решить который можно только через службу поддержки.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

– Женщина, выходите из машины.
– Я не выйду из машины, вы взяли заказ и отказываетесь меня везти.
– Меня не устраивает конечная точка.

Именно такой формулировки для отказа в правилах автомобильных перевозок нет. Выполнению пунктов подчиняются все игроки рынка, а их соблюдение контролирует Транспортная инспекция.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Анастасия Семашко, заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Внеплановая проверка позволяет проверить не только те нарушения, которые были выявлены в самом обращении или стали нам известны в какой-то момент времени. Мы можем посмотреть работу этого перевозчика за определенный период времени. Как правило, мы можем за год посмотреть. Рынок складывается таким образом, что в погоне за клиентом перевозчик очень часто превышает 12-часовую норму работы.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

«За километр 3 рубля» – такую расценку Валерии однажды «зарядил» таксист. Из пункта А в пункт Б дорога длиной 10 километров, высчитать «произведение» нетрудно. Но водитель-практик теорию опроверг.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Валерия Метелица:
6,5 рублей – посадка, 1,5 рубля – проезд, абонирование – 8 рублей, по тарифу 3 рубля километр. Слово «абонирование», скажу вам откровенно, я вообще первый раз в жизни слышала. Никогда с таким не сталкивалась. Это потом я уже загуглила – это минимальная стоимость проезда. Стояние в пробках: если ты едешь в час-пик, стоишь на светофорах, стоишь в пробках, опять-таки, натикало 7,16 на ровном месте.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Эта схема уже давно отработана. Обычно таксисты «от борта» таким образом «навариваются» на доверчивых иностранцах и своих же белорусах, которые попросту не знают правил игры. Кстати, о «честности» не так давно договорились крупные диспетчерские службы Минска. Даже подписали меморандум: дескать, «гнуть» цену во время II Европейских игр они не будут.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Владимир Немирко, водитель такси:
Обидно, что к иностранцам как-то не получается честно и совестливо относиться. Я думаю, что на авторитете нашей страны это нехорошо сказывается.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Еще одни в топе нарушителей пассажирских перевозок – смекалистые водители маршрутных такси. Их услуги давно окрестили «опасным аттракционом». Успевают одновременно работать, говорить, рассчитывать клиента. И провозить «лишних» пассажиров, будь то меж- или городская маршрутки. А это запрещено.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Иван Алисейко, начальник управления контроля автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Провоз сверх нормы (то, что в обиходе называется «провоз стоя» – это фактически провоз сверх нормы) – это запрещено, и за это есть административная ответственность.

Но кого это остановит, когда вопрос – дополнительный заработок в кассу или карман?

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

– У нас свободных мест нет. Все места остались только стоя.
– А можно стоя проехать, да?
– Можно. Подходите на остановку, и вас водитель забирает. И стоя, и сидя. Как хотите. Студенты в основном ездят. Им все равно как ехать. У нас аварий как таковых на практике не было. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, чтобы не сглазить.

«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ

Легко вот так поплевать в сторонку, когда в принципе плевать на жизни людей. Поможет ли вера в народное «тьфу-тьфу», случись что всем, кто, видимо, только на него и полагается? Вряд ли.
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Новости Беларуси. Тема следующего сюжета – рынок частного извоза. В нашей стране он представлен двумя основными видами: маршрутными и легковыми такси, в том числе...
 
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