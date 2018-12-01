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«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ
Новости Беларуси. Тема следующего сюжета – рынок частного извоза. В нашей стране он представлен двумя основными видами: маршрутными и легковыми такси, в том числе перевозками, которые заказываются через электронные сервисы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
На моей памяти рынок пассажирских автоперевозок пытались привести к единому знаменателю не один раз. И не сказать, что бардак полный, но вопросы есть.
Какие? И, главное, можно ли на них ответить? Выясняла корреспондент Виктория Ходосок.
Это кадры 2017 года. На МКАД жуткая двойная авария: три участника ДТП, от удара две машины превратились в огненный шар. В салоне легковушки погиб 39-летний пассажир, как оказалось, «такси». Позже выяснили, кто виновен и за что ответит. А еще то, что у водителя фирмы-партнера иностранного электронного сервиса нарушение: нет обязательной страховки пассажира.
По поводу страховки – правда. Страхования ответственности перевозчика перед пассажиром у ЧУП «Авто-КЭБ» не было. И лицензии их не лишили, судя по количеству открытых рабочих вакансий в интернете. По приговору суда ответственность понесли все организации, машины которых участвовали в ДТП.
Анастасия Сидорик, ведущий специалист страховой компании Беларуси:
Виктория Ходосок, корреспондент:
Водитель фирмы-партнера иностранного сервиса по аренде автомобиля с водителем:
Потому во многих странах подобный сервис по перевозке просто-напросто запрещен и считается незаконным, где-то работает с ограничениями. У нас же де-факто это такси, де-юре – что-то другое.
Галина Пивульская, адвокат:
Причем это «что-то другое» доводит ситуации до абсурда, решить который можно только через службу поддержки.
– Женщина, выходите из машины.
Именно такой формулировки для отказа в правилах автомобильных перевозок нет. Выполнению пунктов подчиняются все игроки рынка, а их соблюдение контролирует Транспортная инспекция.
Анастасия Семашко, заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
«За километр 3 рубля» – такую расценку Валерии однажды «зарядил» таксист. Из пункта А в пункт Б дорога длиной 10 километров, высчитать «произведение» нетрудно. Но водитель-практик теорию опроверг.
Валерия Метелица:
Эта схема уже давно отработана. Обычно таксисты «от борта» таким образом «навариваются» на доверчивых иностранцах и своих же белорусах, которые попросту не знают правил игры. Кстати, о «честности» не так давно договорились крупные диспетчерские службы Минска. Даже подписали меморандум: дескать, «гнуть» цену во время II Европейских игр они не будут.
Владимир Немирко, водитель такси:
Еще одни в топе нарушителей пассажирских перевозок – смекалистые водители маршрутных такси. Их услуги давно окрестили «опасным аттракционом». Успевают одновременно работать, говорить, рассчитывать клиента. И провозить «лишних» пассажиров, будь то меж- или городская маршрутки. А это запрещено.
Иван Алисейко, начальник управления контроля автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Но кого это остановит, когда вопрос – дополнительный заработок в кассу или карман?
– У нас свободных мест нет. Все места остались только стоя.
Легко вот так поплевать в сторонку, когда в принципе плевать на жизни людей. Поможет ли вера в народное «тьфу-тьфу», случись что всем, кто, видимо, только на него и полагается? Вряд ли.
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«Заказали такси, а к вам приехала какая-то другая машина»: подводные камни белорусского рынка перевозок. Расследование СТВ
Новости Беларуси. Тема следующего сюжета – рынок частного извоза. В нашей стране он представлен двумя основными видами: маршрутными и легковыми такси, в том числе...
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