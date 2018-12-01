|
Кавер-бэнды и ледовое шоу. Новый директор «Славянского базара» рассказал о будущем фестиваля
Новости Беларуси. Фестиваль, из года в год дающий повод говорить о Беларуси в превосходной степени. «Славянский базар» в Витебске. Можно подумать, что о фестивале-2019 говорить пока рано, но организаторы, как и положено, готовят телегу зимой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Программа сверстана уже как минимум на 90%.
В этом году «Славянский базар» пройдет под руководством нового директора – Глеба Лапицкого. Мы отправились в Витебск, чтобы поговорить, чего ждать от фестиваля, который пройдет летом будущего года? Всегда ли прав зритель, голосуя за исполнителя рублем? Можно ли сделать музыкальный праздник, свободным от фонограммы? Но не только. Интервью с директором Международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глебом Лапицким.
Юлия Огнева, СТВ:
Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Безусловно, мы постараемся сделать так, чтобы каждый фестиваль, который будет проходить дальше, не был похож какими-то своими проектами, своими «фишками» на предыдущий. Мы над этим работаем, чтобы каждый зритель, который приезжает на протяжении 27 лет, сказал: «А вот на 28-м было это, на 29-м – это». Не за горами и юбилей.
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Мы можем сказать, что у нас будут новые проекты: и музыкальные, и проекты на новых площадках. Мы работаем сейчас над тем, чтобы и ледовое шоу появилось на «Славянском базаре». Культура кавер-бэндов, культура молодежных групп тоже будет. В первую очередь мы постараемся акцентировать внимание на белорусской культуре.
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Каждый комментарий в соцсетях и на нашем сайте мы разбираем нашей большой командой. Могу вам сказать, что в этом году будут артисты, которых мы даже не рассматривали в сетке фестиваля, они приедут именно по просьбе наших телезрителей и подписчиков.
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Что касается нашей площадки, то наш фестиваль и конкурс славится во всем мире тем, что артисты исполняют свое первое конкурсное произведение под живой аккомпанемент, под оркестр. Это безусловный профессиональный плюс. В этом году они также будут исполнять «Славянский хит», а второе отделение, я думаю, удивит многих. Это будет шоу с мировыми хитами.
Юлия Огнева:
Глеб Лапицкий:
Юлия Огнева:
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020
«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»
Триумфальную арку закроют для туристов
Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку
Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации
Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фестиваль, из года в год дающий повод говорить о Беларуси в превосходной степени. «Славянский базар» в Витебске. Можно подумать, что о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)