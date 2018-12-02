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«Теннисный зверь». Карьера Максима Мирного в цифрах
Новости Беларуси. Четверть века – блистательная карьера, и «теннисный зверь», как прозвали Максима Мирного в туре, покидает корт. Навсегда, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Единственный личный титул он взял в 2003 в Роттердаме, по пути обыграв тогда еще не легенду, но уже игрока топ-5 Роджера Федерера. Лучшее одиночное выступление на «Большом шлеме» – четвертьфинал US Open в 2002-м, и снова обыгран Федерер.
Максимальный рейтинг в одиночке – 18-я строчка – август 2003-го, звездная пора для Мирного. Но уже тогда он знал: его коронка – парные игры, и с 2009 полностью переключается на формат дуэтов.
Первый титул в паре пришел еще в 1997-м в Шанхае, а потом был еще 51 трофей. Среди них 16 Masters, шесть раз Мирный побеждал на турнирах «Большого шлема».
Дебютный Grand Slam US Open 2002-го, взятый вместе со звездным австралийцем Ллейтоном Хьюиттом. Но основные успехи связаны с партнерством с Махешем Бхупати, Йонасом Бьоркманом и Даниэлем Нестором.
С 9 июня 2003-го и на протяжении 57-ми недель Мирный возглавлял парный рейтинг. Он 10 раз отбирался на итоговый турнир года в паре и дважды побеждал: в 2006-м и 11-м. Последний раз в элитной компании Мирный был в 2016-м, в возрасте 39 лет.
Помимо этого Максим Мирный на протяжении 57-ми матчевых встреч вел вперед белорусскую команду в Кубке Дэвиса. Самый яркий взлет – 2004-й. Дебютный сезон в элите, и сходу обыграна Россия с седьмой на тот момент ракеткой мира Маратом Сафиным, а затем под ноль разгромлен полуфиналист предыдущего розыгрыша Аргентина. Как итог – полуфинал турнира.
А еще была триумфальная Олимпиада в Лондоне: Максим Мирный нас флаг страны на церемонии открытия. Затем – олимпийский чемпион в миксте вместе с Викторией Азаренко.
Это была блестящая карьера, и завершает ее Максим Мирный, как и положено герою, не на задворках тура, а по-прежнему на уровне. В 2018 году он взял два титула АТР (в Хьюстоне и Нью-Йорке) и на момент прощания с туром занимает 55-ю строчку парного рейтинга.
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Новости Беларуси. Четверть века – блистательная карьера, и «теннисный зверь», как прозвали Максима Мирного в туре, покидает корт. Навсегда, сообщили в программе...
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