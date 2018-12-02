|
Председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский: «Фактически у нас нет своего дома»
Новости Беларуси. Пожалуй, главная волейбольная новость недели: у федерации новый председатель. Им стал известный в прошлом волейболист Эдуард Венский. Новый руководитель – в студии «Недели спорта».
«Фактически у нас нет своего дома»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Юлия Вороненок, СТВ:
Эдуард Венский:
Ярослав Писаренко:
Эдуард Венский:
В Финляндии все клубы работают на одну цель – национальную команду
Юлия Вороненок:
Эдуард Венский:
Ярослав Писаренко:
Эдуард Венский:
«Для зрителя что самое интересное: хлеб и зрелища»
Ярослав Писаренко:
Эдуард Венский:
«Я никогда не был сторонником смены гражданства, и это в первую очередь зависит от спортсмена»
Ярослав Писаренко:
Эдуард Венский:
Но у нас больше сложилась ситуация, что уезжают детьми, и здесь уже больше вопрос к родителям. Хотелось бы, чтобы о смене гражданства речь вели, когда дети стали совершеннолетними. То, о чем мы ведем переговоры с российской Федерацией волейбола. Пожалуйста, никто не против, чтобы они ехали и поднимали свое мастерство даже в России, но при этом оставались белорусами.
Все приводят примеры Саши Бутько и Егора Клюки, что они уехали и добились многого. Но никто не говорит о другой стороне: сколько ребят в раннем возрасте уехали туда из тех, кто был очень перспективен и в реалиях Беларуси мог играть за национальную команду. Но так сложились условия, что они не смогли заиграть там, потому что там сильный уровень конкуренции, затерялись и уже сюда не вернулись. То есть и мы потеряли, и россияне не смогли найти в них хороших игроков.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020
«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»
Триумфальную арку закроют для туристов
Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку
Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации
Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пожалуй, главная волейбольная новость недели: у федерации новый председатель. Им стал известный в прошлом волейболист Эдуард Венский. Новый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)