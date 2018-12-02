Исполком УЕФА утвердил еще один еврокубок

С 2021 года на европейской арене смогут выступать больше клубов из большего числа ассоциаций. 2 декабря на заседании в Дублине исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021−2024 годов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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• Новый турнир (рабочее название UEL2) будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА. На групповом этапе выступят 32 команды.

• Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

• Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

• Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Точно так же, как в Лиге Европы.

• Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

• Матчи будут проводиться по четвергам. Таким образом, Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир — по четвергам. УЕФА рассмотрит возможность добавить временну́ю сессию с началом в 16.30CET для ограниченного количества матчей.

• Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе — в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.

Чтобы создать стройную систему еврокубков, число участников группового этапа Лиги Европы сократится с 48 до 32 . В итоге на групповом этапе ЛЧ, ЛЕ и нового турнира сыграют по 32 команды.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: — Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров.

Исполком УЕФА одобрил формат нового турнира и схему отбора. Также ратифицированы увеличенные гарантированные призовые для всех клубов Лиги Европы и нового турнира.

Подробная схема распределения финансов и солидарных выплат, а также другие детали — название/бренд, система коэффициентов и коммерческая стратегия — будут подтверждены в 2019 году.

В цикле 2021−2024 годов формат Лиги Европы будет приведен в соответствие с форматом нового турнира. Перед 1/8 финала вводится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.

Формат Лиги чемпионов и схема отбора останутся без изменений.