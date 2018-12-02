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В базу данных "тунеядцев" в Беларуси включено около 500 тыс. человек – глава Минтруда

02.12.2018 22:21 — Разное | Интерфакс  
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В базу данных не занятых в экономике на сегодня внесено около 500 тыс. человек, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

"База данных на 1 декабря сформирована и запущена в эксплуатацию (…) Около 500 тыс. человек сегодня в этой базе данных", - сказала И.Костевич в интервью телеканалу "Беларусь-1", вышедшем в эфир в воскресенье.

Она напомнила, что воспользоваться услугой портала и узнать о своем статусе жители Беларуси могут с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора (логин  и пароль).  Логин и пароль для доступа на портал можно получить бесплатно в службе "Одно окно".

Министр  также отметила, что люди смогут понять, что попали в базу данных не занятых в экономике по информации в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. "К середине февраля люди начнут получать жировки. Человек, который попадет в списки на полное возмещение услуг, на ее обратной стороне увидит информацию о том, что подогрев воды на него распространяется по полной стоимости", - уточнила И.Костевич.

Как сообщалось, электронная база данных создана в рамках принятого в апреле решения правительства Беларуси об утверждении перечня услуг, которые так называемые "тунеядцы" будут оплачивать по полной стоимости.

Согласно решению правительства, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов; теплоснабжение.

Полную оплату "тунеядцами" услуг горячего водоснабжения предполагается взимать с 1 января 2019 года, а за газоснабжение и теплоснабжение - с 1 октября 2019 года.

Как сообщалось, ранее в Беларуси действовал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Беларуси. Так, в феврале и марте прошлого года в ряде крупных городов страны прошли не санкционированные властями так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.

В конце января текущего года президент страны Александр Лукашенко подписал декрет, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных.

Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом они должны будут полностью оплачивать ряд услуг.

 
 
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В базу данных не занятых в экономике на сегодня внесено около 500 тыс. человек, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. "База данных на 1...
 
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