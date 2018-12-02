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Как повысить эффективность льноотрасли? Итоги поездки Президента в Оршанский район
Новости Беларуси. Чем ближе новый 2019-й, тем больше поводов для подведения итогов года уходящего. И не только. Ведь чем раньше проанализировать, что имеем на выходе, тем больше шансов и времени повысить эффективность. На неделе ответ перед Президентом держали ответственные за развитие льноотрасли, а также весь экономический блок страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Развитие льноводства – главная тема рабочей поездки Президента в Оршанский район. Совещание ожидаемое – глава государства анонсировал его не единожды, обещал проверить выполнение поставленных задач: от возделывания льна до производства льняных тканей и пошива одежды.
Судя по итогам совещания, получилось далеко не все. Понятно, лен – культура капризная. Только семипольный севооборот. Десятки земледельческих и технологических операций. Что-то пошло не так – и урожай снижается вплоть до потери. Но есть и хорошие новости: если сделать все по уму, можно добиться рентабельности в 70 %.
Казалось бы, цифра невероятная. Но, как заверяют ученые, вполне достижимая с учетом подходящего для возделывания климата, вложенных в развитие отрасли средств и отсутствия серьезной конкуренции (по сути, льноводством осознанно занимается только Франция). Правда, достижимая в будущем. Потому что пока рентабельность даже самых успешных белорусских льноводов не превышает 20 %.
Оршанский льнокомбинат работает без малого 90 лет. Уникальное предприятие, единственное в Европе. В его составе – пять фабрик, а над созданием драгоценного полотна трудятся около 4000 человек. Почти за сотню лет работы лен изучили вдоль и поперек, хотя в Беларуси с этой культурой познакомились значительно раньше. Даже месяц в календаре назвали «кастрычником». Именно в середине осени лен убирали и трепали костру. Сегодня, конечно, это дело техники.
Ольга Коршун, корреспондент:
Лен из Орши поставляют почти в полсотни стран – от Европы до Латинской Америки. А модернизация, которую провели на предприятии, помогла найти новые краски на льняной палитре.
Из северного шелка шьют кимоно и джинсы, а в будущем переоденут и белорусскую армию. Льняную форму в качестве эксперимента уже носят наши пограничники. Изо льна могут делать даже бумагу. За этими технологиями отправятся в Японию.
Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
На этом акцентирует внимание и глава государства. Чтобы отрасль приносила экономически плоды, Президент вникает буквально в каждый процесс. Лен для нас культура стратегическая. Не отказались, как многие, от выращивания этой капризной и сложной культуры. Сохранили отрасль и много денег вложили в модернизацию. Сейчас самое время пожинать плоды.
За примером далеко ходить не надо. На Оршанском предприятии качественно обрабатывают только 35 % короткого волокна. Из него делают ткани. Из оставшегося материала – а это более половины – можно производить бумагу, бинты и другие мелочи, которые сегодня, между прочим, импортируем. А это миллионы долларов! Да и лен – уникальный продукт, который при правильном подходе даст прибыль даже из зернышка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несколько лет подряд мы талдычим об этом. Мы разобрались прямо в поле, в цехах, на льнозаводах, на дворах хранения льнотресты – везде побывали. Некоторые заводы создали образец, какие они должны быть.
Но ситуация в льноотрасли не радужная.
2019 год Президент называет моментом истины и спрашивает, чего не хватает, чтобы отрасль расцвела в полную силу. В этом году, к примеру, подняли всего 136 тонн льнотресты при планах в 180. Погода не баловала. Территорией аномально низких урожаев стали традиционные поставщики льна – Поставы, Миоры, Глубокое, Пружаны. В итоге пришлось покупать волокно за границей. А это повышает итоговую стоимость. Да и с соблюдением технологий – проблемы. Лен – культура капризная, требует к себе особого отношения.
Иван Голуб, директор Института льна:
Александр Лукашенко:
Иван Голуб:
Александр Лукашенко:
Иван Голуб:
Александр Лукашенко:
Иван Голуб:
Александр Лукашенко:
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2018 году белорусские предприятии произвели всего 26 тысяч тонн волокна. Стоит удвоить эту цифру. Вопрос еще и в качестве. В Беларуси выращивают в основном короткий лен, а для элитных тканей подходит длинное волокно.
За 40 лет работы на предприятии Галина Кучеренок определяет качество материала буквально по одному прикосновению.
Галина Кучерёнок, оператор ровничного оборудования Оршанского льнокомбината:
Впрочем, сегодня в этой отрасли многое уже дело техники. Но машинный парк износился, а лен простоя не терпит. Один день опоздания с уборкой приводит к потерям в 2-3 %.
Не хватает более 400 единиц техники, придется докупать. Никакого импорта, предупреждает глава государства. Беларусь – страна с мощным автопромом. На белорусских колесах перевозят даже ядерные ракеты, так что с сельхозтехникой точно не подведем.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Лукашенко:
Чем мы сегодня болеем на инструментальном, ПАК? Все мы должны делать у себя. Позовите и каждому нарежьте задачу. Ибо будут ввозить из-за рубежа! А почему возят?
Игорь Васильевич, возят потому, что там откаты. Там так называемые комиссионные – 8-15 %.
Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Поэтому у себя должны производить. «Гомсельмаш» страдает – не все мощности заняты. Вот тебе «Гомсельмаш» – производи, МТЗ – иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям.
Президент дал поручение: за зиму привести в порядок технику для уборки льна. А все запасные части производить в Беларуси. Но вырастить лен – это не просто дело техники. Еще ранее глава государства ставил задачу создать в стране льносемстанции (своеобразные хранилища семян). До сих пор нет общего видения, сколько нужно таких станций и где их создавать. Чтобы определиться, у аграриев есть год. А вообще качественные семена – залог будущего урожая. Но их все меньше, падает и урожайность.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Александр Лукашенко:
Систему определи. И предупреди: без твоего ведома никто не имеет права. Будут нормальные семена – это половина успеха, нет семян – корми их, не корми, что ты ни делай – толку не будет.
Белорусские сорта уже не один год создают в Институте льна. По мнению ученых, наши – ничуть не хуже европейских. А некоторые даже превосходят по урожайности. Да и использовать свои семена чуть ли не втрое дешевле. Но те, кто выращивает лен, продолжают доверять европейским производителям.
Чтобы разрешить этот спор, Президент предложил эксперимент: в областях засеют участки белорусскими и импортными семенами и сравнят результат.
Можно ли создать такой лен, который вообще не будет мяться?
Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Лен действительно пережил настоящее возрождение. Но главный критерий во все времена – качество. Для этого не стоит распыляться. Нужно выбрать основные заводы, которые создадут продукт самого высокого уровня и загрузить их на 100 %.
Александр Лукашенко:
Чтобы раскрыть весь потенциал льна и превратить его буквально в наше золото, в Беларуси есть все условия – опыт, технологии и специалисты. Добавить к этому стоит немного расторопности и бизнес-сноровки. Тогда и лен ответит взаимностью.
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Новости Беларуси. Чем ближе новый 2019-й, тем больше поводов для подведения итогов года уходящего. И не только. Ведь чем раньше проанализировать, что имеем на выходе,...
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