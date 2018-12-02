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15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке

02.12.2018 23:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В минской школе №9 учится десятиклассник Марк Веремейчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке

Парень как парень. Только в свои 15 он основал собственную киностудию, снял 20 выпусков юмористического журнала «Реальные приколы».

15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке

А еще Марк – один из тех, для кого любовь к Родине как свежий воздух. Дышишь и понимаешь, что живешь. Несмотря на юный возраст, патриотизм – не просто слово.

15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке

Теперь в планах режиссера – снять фильм о малой родине. Родился Марк Веремейчик в Марьиной Горке, о ней и планирует рассказать в будущей картине.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В минской школе №9 учится десятиклассник Марк Веремейчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Парень как парень. Только в свои 15 он основал...
 
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