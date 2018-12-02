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15-летний школьник основал собственную киностудию и снимает фильм о Марьиной Горке
Новости Беларуси. В минской школе №9 учится десятиклассник Марк Веремейчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Парень как парень. Только в свои 15 он основал собственную киностудию, снял 20 выпусков юмористического журнала «Реальные приколы».
А еще Марк – один из тех, для кого любовь к Родине как свежий воздух. Дышишь и понимаешь, что живешь. Несмотря на юный возраст, патриотизм – не просто слово.
Теперь в планах режиссера – снять фильм о малой родине. Родился Марк Веремейчик в Марьиной Горке, о ней и планирует рассказать в будущей картине.
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Новости Беларуси. В минской школе №9 учится десятиклассник Марк Веремейчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парень как парень. Только в свои 15 он основал...
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