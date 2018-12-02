ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

02.12.2018 20:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей интернет-ресурсов и форумов. На неделе был определен порядок прохождения этой самой идентификации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий

Процедура бесхитростная: хочешь написать комментарий, будь добр зарегистрируйся на сайте, оставь номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения, который нужно ввести в обозначенное поле. Казалось бы: нет ничего более правильного и простого. Ответственность наряду с правами. Читая комментарии, которые до 1 декабря оставляли пользователи под новостями о введении идентификации, можно еще раз убедиться в правильности принятого решения.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Подробнее об этой и других поправках в закон о СМИ мы решили поговорить с первым заместителем министра информации Павлом Лёгким.

«Министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане»

Юлия Огнева, СТВ:
Павел Николаевич, добрый вечер. Тема для разговора у нас серьезная: со вчерашнего дня вступили в силу поправки в закон о СМИ. И, наверное, самое главное, что вызвало такую бурю эмоций – это идентификация пользователей. Скажите, действительно ли это буря, или это нам как работникам средств массовой информации так кажется?

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Я думаю, что это в первую очередь коснулось, конечно, профессионального сообщества. Потому что общество – это большой слоеный пирог. Понятно, в нем есть множество социальных групп. Я не думаю, что подавляющее большинство белорусского общества озабочено этой тематикой. Тем не менее, достаточно значительная часть, значительная социальная группа отреагировала на это.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Юлия Огнева:
А как все-таки эта норма будет работать на практике?

Павел Лёгкий:
Я думаю, что тут каких-то великих революций, конечно, не произойдет. Потому что большинство наших интернет-ресурсов так или иначе используют идентификацию.

Для тех, кто выбрал SMS-идентификацию, все достаточно понятно и просто. В том случае, если выяснится, что человек использовал иную симку, или этого человека на самом деле не существует, в случае возникновения конфликтной ситуации мы как министерство отошлем требование владельцу интернет-ресурса, в котором будет содержаться настойчивое предложение прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом. Собственно говоря и все.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Для тех, кто выберет иные формы идентификации (допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты) немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ.

Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане.

Павел Лёгкий: мы такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Юлия Огнева:
Правильно ли я понимаю: то есть никто специально не будет выискивать этих нарушителей? Будет работать, скажем так, заявительный принцип.

Павел Лёгкий:
Мы, во всяком случае, такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства. Но поверьте: сейчас сложилась такая ситуация в информационном пространстве, что нам вполне достаточно тех сигналов, которые поступают в том числе от наших граждан. Прежде всего, от наших граждан.

Юлия Огнева:
Давайте, наверное, уже отойдем от этого нововведения к другим. Телевидение. Безусловно, волнует вопрос национального телевизионного контента.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Павел Лёгкий:
Мы исходим из того, что нам надо активнее вкладываться в развитие собственного национального не только телеконтента. Собственно говоря, нашего информационного пространства, нашего контента. Безусловно, в первую очередь телевидения.

30 % – это норма, которая должна заработать для тех, кто уже работает на белорусском медиарынке. Но тот, кто захочет с завтрашнего дня прийти на наш рынок и работать здесь, как принято говорить, с изменением формы и содержания (то есть зарабатывать на рекламе, допустим, или создавать свое собственное СМИ), должен понимать, что уже практически с момента запуска он должен обеспечить эту норму.

Что такое «сетевой ресурс» и какие выгоды дает добровольная регистрация интернет-порталов

Юлия Огнева:
Еще одно нововведение – добровольная регистрация интернет-порталов. Скажите, зачем?

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Павел Лёгкий:
Сетевых ресурсов, если быть точнее. Терминологически правильнее так.

Юлия Огнева:
Это уже после регистрации будет называться «сетевой ресурс»?

Павел Лёгкий:
Конечно. «На правах средства массовой информации» – что это дает? Собственно говоря, те, кто регистрируется как сетевое СМИ – это 40 базовых величин и пакет документов тот же, который существует для обычных печатных СМИ. Здесь все одинаково: и сроки рассмотрения, и пакет документов, и стоимость вхождения на рынок.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Эти СМИ, когда они станут средствами массовой информации, будут точно такими же СМИ, как печатные, электронные и так далее. То есть их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию. Те мероприятия, куда они не попадали раньше. Получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях в госорганах, на массовых мероприятиях к ним не будет возникать вопросов.

Юлия Огнева:
Уже есть первые зарегистрированные?

Павел Лёгкий:
Есть.

Юлия Огнева:
Много ли?

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Павел Лёгкий:
Первые обращения есть. Я лучше назову этот ресурс тогда, когда он получит регистрацию. Но есть, конечно.

Было очень много звонков. Каждый день шли десятки звонков от интернет-ресурсов, которые пытались выяснить все нюансы.

Какие нововведения ждать от Мининформа в ближайшее время?

Юлия Огнева:
О нововведениях: чего нам еще ждать в ближайшее время?

Павел Лёгкий:
Хотите инсайд?

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Юлия Огнева:
Да.

Павел Лёгкий:
Смотрите: у нас есть такой чудесный сектор, как OTT-сервисы, IPTV, спутниковое вещание (я имею в виду телевизионное в первую очередь, конечно, спутниковое вещание) – здесь нам надо поработать. Я имею в виду, прежде всего, выстраивание неких правил игры на этом рынке. Есть у нас сектор радиовещания. Здесь тоже есть определенные проблемы, здесь нам надо защищать национальный в первую очередь интерес.

Есть большие вопросы к функционированию рынка рекламы в информационной среде. Он должен быть прозрачным, справедливым. Это измерения, которые у нас ведутся. Это еще целый ряд вопросов, которые связаны с тем, чтобы здесь выстроить не просто цивилизованный, прозрачный и справедливый рынок, но и международнопризнаваемый рынок рекламы в информационном пространстве.
Новости по теме

«Сделать это вкусно». Названы победители конкурса среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

На заседании Мингорисполкома представили нового руководителя «Минск-Новости» Юрия Козиятко

«Беларусь сегодня» и «Синьхуа» подписали соглашение об информационном сотрудничестве

Президент провёл совещание по рассмотрению кадровых предложений. Основные темы

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете

Изменения в закон о СМИ одобрил Совет Республики

Обзор прессы. Какие появились инновации на стадионе «Динамо»?

‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Состоялась жеребьёвка квалификации футбольного Евро–2020

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Триумфальную арку закроют для туристов

Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

Вашингтон не будет вводить доппошлины на ввоз китайских товаров

Сколько будем зарабатывать в новом году и каких успехов добились в экономике за 2018 год? Анонс программы «Неделя»

Все новости
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неужели люди - идиоты? В Черикове жильцов заставляют переселиться из собственных квартир в арендные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика