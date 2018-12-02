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Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации
Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей интернет-ресурсов и форумов. На неделе был определен порядок прохождения этой самой идентификации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Процедура бесхитростная: хочешь написать комментарий, будь добр зарегистрируйся на сайте, оставь номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения, который нужно ввести в обозначенное поле. Казалось бы: нет ничего более правильного и простого. Ответственность наряду с правами. Читая комментарии, которые до 1 декабря оставляли пользователи под новостями о введении идентификации, можно еще раз убедиться в правильности принятого решения.
Подробнее об этой и других поправках в закон о СМИ мы решили поговорить с первым заместителем министра информации Павлом Лёгким.
«Министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане»
Юлия Огнева, СТВ:
Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Для тех, кто выбрал SMS-идентификацию, все достаточно понятно и просто. В том случае, если выяснится, что человек использовал иную симку, или этого человека на самом деле не существует, в случае возникновения конфликтной ситуации мы как министерство отошлем требование владельцу интернет-ресурса, в котором будет содержаться настойчивое предложение прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом. Собственно говоря и все.
Для тех, кто выберет иные формы идентификации (допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты) немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ.
Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане.
Павел Лёгкий: мы такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
30 % – это норма, которая должна заработать для тех, кто уже работает на белорусском медиарынке. Но тот, кто захочет с завтрашнего дня прийти на наш рынок и работать здесь, как принято говорить, с изменением формы и содержания (то есть зарабатывать на рекламе, допустим, или создавать свое собственное СМИ), должен понимать, что уже практически с момента запуска он должен обеспечить эту норму.
Что такое «сетевой ресурс» и какие выгоды дает добровольная регистрация интернет-порталов
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Эти СМИ, когда они станут средствами массовой информации, будут точно такими же СМИ, как печатные, электронные и так далее. То есть их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию. Те мероприятия, куда они не попадали раньше. Получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях в госорганах, на массовых мероприятиях к ним не будет возникать вопросов.
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Было очень много звонков. Каждый день шли десятки звонков от интернет-ресурсов, которые пытались выяснить все нюансы.
Какие нововведения ждать от Мининформа в ближайшее время?
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Юлия Огнева:
Павел Лёгкий:
Есть большие вопросы к функционированию рынка рекламы в информационной среде. Он должен быть прозрачным, справедливым. Это измерения, которые у нас ведутся. Это еще целый ряд вопросов, которые связаны с тем, чтобы здесь выстроить не просто цивилизованный, прозрачный и справедливый рынок, но и международнопризнаваемый рынок рекламы в информационном пространстве.
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Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации
Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей...
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