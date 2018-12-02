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Около 500 тыс. человек попали в базу незанятых в экономике

03.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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К моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс.человек. Об этом заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61166.php

Около 500 тыс. человек попали в базу незанятых в экономике

"База данных на 1 декабря сформирована, запущена в эксплуатацию, - констатировала Ирина Костевич. - Она включает сведения об около 500 тыс. человек, более детальную информацию, в разрезе областей мы получим позже". Министр разъяснила, что в базу вносится такая информация о не занятых в экономике трудоспособных гражданах, как Ф.И.О., дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства.

"С 1 декабря работает электронная услуга по получению информации о том, есть ли ты в базе данных. Для этого нужно либо получить ЭЦП (электронную цифровую подпись), это платная услуга. Либо получить специальный идентификационный инструмент - пароль и логин. Это можно сделать бесплатно в службе "Одно окно", - сказала Ирина Костевич.

Далее необходимо на Едином портале электронных услуг зайти в свой личный кабинет с использованием ЭЦП либо персональных логина и пароля и выбрать интересующую услугу. А именно - ответ на вопрос о включении в базу данных. "Человек может узнать информацию только о себе, - подчеркнула министр. - Есть определенный доступ к информации членам комиссии (постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения - прим. БЕЛТА), а также Министерству труда и социальной защиты. Но только определенной категории работников. Например, чтобы готовить еженедельную аналитическую информацию о работе комиссий и того, насколько активно сами граждане обращаются в комиссии", - добавила Ирина Костевич.

В ситуации, если человек ошибочно включен в базу, он может прийти в комиссию или отправить письмо (в том числе электронное) с документами, подтверждающими занятость. Информация будет рассмотрена, а человек может затем вновь проверить, остался ли он в базе либо был из нее исключен. "Применяется индивидуальный подход. А база данных всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы", - сказала Ирина Костевич.

Следующий этап реализации положений декрета "О содействии занятости" наступит в феврале 2019 года. "В середине февраля люди начнут получать жировки. Человек, который попадет в списки на полное возмещение услуг, на обратной стороне жировки увидит информацию о том, что подогрев воды на него распространяется по полной стоимости", - пояснила Ирина Костевич. При этом она подчеркнула, что не исключается и работа комиссии по информированию граждан как по телефону, так и в письменной форме, даже лично - с визитом на дом.

 
 
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К моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс.человек. Об этом заявила в эфире телеканала...
 
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