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Видеофакт. Водитель развлекался: уводил автомобиль в занос, не опасаясь "встречки" и в населенном пункте
03.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Наступившая зима - кому проблемы, а кому и развлечение. 1 декабря в объектив регистратора очевидца попал дрифт водителя Audi Q7. Сперва может показаться, что водителя просто занесло на заснеженной дороге.
Но нет, вскоре становится понятно, что водитель уводит автомобиль в занос намеренно. Так он и развлекался, не боясь столкнуться со встречными авто. Как видно, дело было в населенном пункте...
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Видеофакт. Водитель развлекался: уводил автомобиль в занос, не опасаясь "встречки" и в населенном пункте
Наступившая зима - кому проблемы, а кому и развлечение. 1 декабря в объектив регистратора очевидца попал дрифт водителя Audi Q7. Сперва может показаться, что водителя...
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