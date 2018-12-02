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Видеофакт. Водитель развлекался: уводил автомобиль в занос, не опасаясь "встречки" и в населенном пункте

03.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Наступившая зима - кому проблемы, а кому и развлечение. 1 декабря в объектив регистратора очевидца попал дрифт водителя Audi Q7. Сперва может показаться, что водителя просто занесло на заснеженной дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61165.php

Видеофакт. Водитель развлекался: уводил автомобиль в занос, не опасаясь "встречки" и в населенном пункте

Но нет, вскоре становится понятно, что водитель уводит автомобиль в занос намеренно. Так он и развлекался, не боясь столкнуться со встречными авто. Как видно, дело было в населенном пункте...

 
 
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Наступившая зима - кому проблемы, а кому и развлечение. 1 декабря в объектив регистратора очевидца попал дрифт водителя Audi Q7. Сперва может показаться, что водителя...
 
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