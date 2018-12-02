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Неман – Динамо-Брест 0:3 Сезон-2018 завершается уверенной победой в Гродно
03.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Борисов, Нойок, Веретило (к), Быков, Кисляк, Седько, Фамейе (Хобленко, 76), Нивалдо, Савицкий.
Запасные: Гутор, Мирошников, Юзепчук, Медведь, Джибоду.
Голы: 0:1 – Седько (30), 0:2 – Нивалдо (50), 0:3 – Борисов (75).
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.
На счету хавбека 15 точных ударов в сезоне и 6 голевых передач.
Отметим, что в сезоне-2017 у Савицкого в конце сезона так же было 15 мячей, но хавбек уступил лидерство в бомбардирской гонке Михаилу Гордейчуку – 18 голов.
Второй бомбардирский показатель у Дениса Лаптева из «Шахтера» – 12 голов. Третья позиция у пятерых футболистов и 11 мячей в сезоне: Максим Скавыш (БАТЭ), Антон Матвеенко («Витебск»), Дмитрий Лебедев («Городея»), Евгений Шикавка («Слуцк»), Кирилл Вергейчик («Витебск»).
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Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Борисов, Нойок, Веретило (к), Быков, Кисляк, Седько, Фамейе (Хобленко, 76), Нивалдо, Савицкий. Запасные: Гутор, Мирошников,...
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