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Неман – Динамо-Брест 0:3 Сезон-2018 завершается уверенной победой в Гродно

03.12.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Борисов, Нойок, Веретило (к), Быков, Кисляк, Седько, Фамейе (Хобленко, 76), Нивалдо, Савицкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61164.php

Неман – Динамо-Брест 0:3 Сезон-2018 завершается уверенной победой в Гродно

Запасные: Гутор, Мирошников, Юзепчук, Медведь, Джибоду.

Голы: 0:1 – Седько (30), 0:2 – Нивалдо (50), 0:3 – Борисов (75).

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

На счету хавбека 15 точных ударов в сезоне и 6 голевых передач.

Отметим, что в сезоне-2017 у Савицкого в конце сезона так же было 15 мячей, но хавбек уступил лидерство в бомбардирской гонке Михаилу Гордейчуку – 18 голов.

Второй бомбардирский показатель у Дениса Лаптева из «Шахтера» – 12 голов. Третья позиция у пятерых футболистов и 11 мячей в сезоне: Максим Скавыш (БАТЭ), Антон Матвеенко («Витебск»), Дмитрий Лебедев («Городея»), Евгений Шикавка («Слуцк»), Кирилл Вергейчик («Витебск»).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Борисов, Нойок, Веретило (к), Быков, Кисляк, Седько, Фамейе (Хобленко, 76), Нивалдо, Савицкий. Запасные: Гутор, Мирошников,...
 
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