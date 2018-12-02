БГК имени Мешкова уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова провел очередной матч Лиги чемпионов, в котором проиграл в гостях «Барселоне» — 32:41.



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Фото: bgk-meshkova.com

Белорусская команда неудачно провела начало игры, позволив хозяевам площадки повести с перевесом в шесть мячей (7:1). В итоге первый тайм завершился со счетом 22:17 в пользу каталонцев. Во второй половине встречи испанский клуб продолжил доминировать, доведя свое преимущество до девяти мячей — 41:32.

Самым результативным в составе «мешковцев» стал хорватский легионер Шиме Ивич, который забросил семь мячей, у «сине-гранатовых» — капитан Виктор Томас (6).

Турнирная таблица группы «А»: 1. «Барселона» — 18 очков (10 матчей). 2. «Вардар» — 13 (10). 3. «Виве» — 12 (10). 4. «Райн-Неккер» — 12 (10). 5. «Веспрем» — 10 (9). 6. БГК имени Мешкова — 5 (10). 7. «Кристианстад» — 5 (10). 8. «Монпелье» — 3 (9).

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут шесть команд из группы.

Следующий матч в этом турнире БГК имени Мешкова проведет 16 февраля в родных стенах против немецкого «Райн-Неккера».