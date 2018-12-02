Несколько лет назад мы рассматривали быт, свадебные обряды и суеверия полесских крестьян.

см.

Теперь настала пора вновь заглянуть в наше недавнее прошлое, всего лишь в первую половину XIX столетия, что по меркам истории совсем ничего. И коснуться быта еврейского населения западнобелорусских городов, тем более, что евреи в те времена составляли более половины населения городов и местечек. Не исключением был и уездный город Брест-Литовск, где по данным на 1860 год проживало 12 926 представителей иудейского вероисповедания, или 66,8 % от общей численности населения города.



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Итак, слово подполковнику Генерального штаба П.О. Бобровскому, оставившему после себя ценное наследие в виде составленного и изданного сборника «Материалов для географии и статистики России. Гродненская губерния», в котором содержится значительное количество уникального материала по жизни и быту различных сословных категорий.

Принято считать, что евреи прошлого занимались исключительно коммерцией, ремесленничеством, содержали ссудные конторы и были если не все, то большинство богатыми и обеспеченными. Частично этому представлению способствовала одна из прошлых публикаций (см. http://virtualbrest.by/news38964.php ). Однако, если вдумчиво разобраться, не всё было так сладко. Тот же Бобровский разделял евреев на три категории – богатых, средних и бедных.

Начнём с последних, благо таковых было значительное большинство. Как писал П.О. Бобровский, «трудно определить занятия этого большинства евреев, и нельзя ничего определённого сказать ни о средствах существования, ни о пище и даже одежде их. Постоянно нуждаясь, они вечно хлопочут и вечно трудятся над приобретением куска насущного хлеба, обращая всю свою энергию и всю свою деятельность на то, как и чем прожить день. Отягощённые многочисленными семействами, они помещаются в маленьких домиках, в тесноте, превосходящей воображение; нередко дом в три, четыре комнаты, перегороженный на отделения, вмещает до 12 семейств! Наружность этих домов самая плачевная; стены погнутые в сторону, крыша кое-как приделана досками, внутри духота, теснота и зловоние. … Неопрятность внутри переходить наружу – на дворы и улицы; достаточно обойти любой город по всем улицам, чтобы отличить части, населённые этими несчастными евреями. Неопрятность этих частей города, где полуразрушенные дома разделены тесными, грязными и вонючими улицами, заражает атмосферу всего города. … Всё бегает, суетится, рыскает и между тем ни одному бедняку не приходит в голову исправить дом, который своим жалким видом возбуждает в вас страх и опасение за помещаемых в нём малюток. … Зловонные испарения в тесной хижине и миазмы, гнездящиеся на улице, холод и сырость во время атмосферической стужи кладут печать на всём существе бедняка-еврея и бывают причиною распространения эпидемий и смертности, доходящей до невероятной пропорции. … Стол бедного еврейского класса более чем скуден; целые семейства иногда довольствуются фунтом хлеба, селёдкой и несколькими луковицами.



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… Из этого-то бедного класса выродился особый характерный разряд евреев, известных под именем факторов. … Он всегда готов на услуги, знает все городские сплетни и берётся за исполнение всякого поручения. Ни одно высшее административное лицо, ни одно присутственное место, ни один помещик, офицер и чиновник, приезжающий в город, не обойдётся без фактора. Фактор знает всякого нового приезжего и следит за ним неотступно. Но усердие его остывает, коль скоро он не находит достаточного вознаграждения. Впрочем, за 15 коп. серебром он готов хлопотать, суетиться и бегать целый день. … Всякий фактор готов взяться за исполнение всякого поручения – отыщет портного, найдёт квартиру, найдёт покупателя или продавца, представит заимодавца, ходатая и т.п., лишь бы только надеялся на вознаграждение. В шабаши и праздники фактор не удаляется от своего патрона; исполнив все религиозные потребности, он готов предстать на услуги по первому востребованию».

Рассмотрев жизнь представителей самых низов еврейского населения, поднимаемся на ступеньку выше в социальной лестнице. Итак, средний класс, к которому «принадлежат все мастеровые и торговцы, имеющие свои лавки и производящие розничную торговлю. По своему развитию, евреи среднего класса мало отличаются от богатых. Но в обстановке жизни, в пище и одежде заметна большая разница. Одежда мужчин небогата, в праздники на голову надевают они шляпы и одеваются в длиннополые сюртуки. Но в будни ходят грязно, неопрятно и в изорванных платьях. Женщины носят ситцевые платья, редкая носит шляпку. Стол бедный, но в шабаши и праздники не отказывают себе в сытном обеде, пиве, а нередко и чае. Лошадей, экипажи и прислуги не держат. Некоторые владеют домами, отдавая их внаймы; сами же помещаются в двух, трёх комнатах, большей частью тесно и грязно. В откупы и подряды отдельно не вступают, но соединяют свои капиталы вместе или присоединяются к богатым евреям. Мужчины, если не сидят в мастерских, круглый день снуют по городу и на базарах. Жёны и дочери сидят в лавках или разносят по домам товары, мальчики ходят в школы и обучаются всякой еврейской мудрости. Из этого класса большей частью выходят еврейские раввины, учителя, меламды и т.п.».



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Как видно из изложенного, к среднему классу еврейского населения можно было отнести практически всех владельцев лавок и ремесленников. Между тем, согласно данным за 1860 год, в Бресте насчитывалось 1013 ремесленников, без разделения по вероисповеданию.

Наконец, вершина социальной лестницы еврейского класса. Как писал П.О. Бобровский, «богатых евреев в Гродненской губернии немного. Сюда относятся обладатели денежных капиталов, владельцы фабрик и почти все купцы, платящие гильдейские пошлины. … Богатый еврей живёт в своём доме, одет чисто и опрятно; иной, более образованный, наряжается по последней моде, другие – старики или люди старых понятий, придерживающиеся старины, ходят в длинных сюртуках, застёгнутых на все пуговицы. Женщины в праздники щеголяют в лучших нарядах, доходящих до щегольства и роскоши. Но в выборе фасона и цветов наряда не видно вкуса и утончённой изысканности европейской женщины. При шёлковом, богатом платье нередко поражает наблюдателя грязная юбка, старая, поношенная шляпка, полинялые ленты. В будни богатые еврейки ходят неопрятно и грязно, ничем не отличаясь от евреев среднего класса».

Казалось бы, прошло всего 160 лет, но как изменились времена и нравы. Бобровский ставит в упрёк женщинам, что одеваются безвкусно, не в пример «изысканным европейкам». Но, глядя на то, как повседневно одеваются современные европейки, «неопрятность и грязь» богатых евреек сейчас кажется просто милой забавой… И здесь нельзя не сделать комплимент современным жительницам Беларуси, которые выглядят просто эталоном стиля и моды, в отличие от тех же польских, не говоря уже про остальных западных представительниц прекрасного пола. Но, вернёмся к жизни евреев.



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«Пища богатых евреев сытная и хорошая, пьют чай и кофе, на пасху за столом подаются вина. В прислуге ограничены. Имеют экипажи. Но, несмотря на богатство и достаток, комнаты у них убираются без вкуса, они содержат в небрежности прислугу и лошадей, и вообще в их жизни не видно того вкуса и воспитанности, которые отличают богатые классы дворян и высших чиновников. Некоторые из евреев обучают своих детей иностранным языкам, музыке; женщины не носят париков и стараются выказывать светский тон и деликатное обращение. Но всё это как-то не пристало еврею, и весьма немногие из них под лоском европейской образованности не кажутся смешными», – отмечал подполковник Бобровский.

Нельзя не отметить, что в последних его фразах проскальзывает явная неприязнь и снобизм по отношению к богатым евреям и нежелание равнять дворянина или влиятельного чиновника с представителем еврейства. Оно и понятно: дворянская корпоративная солидарность была крайне консервативна по отношению к новым вызовам и реалиям времени и представители зарождающейся буржуазии, будь он втрое богаче столбового дворянина, ещё долго чувствовали себя неуютно «в приличном дворянском обществе». Тем более, если этим буржуа был еврей…

Между тем, по данным на всё тот же 1860 год, в Брест-Литовске насчитывалось 7 купцов из числа еврейского населения 1-й гильдии с общим капиталом около 30 тысяч рублей; 9 купцов 2-й гильдии с капиталом более 12 тысяч рублей, и 104 купца 3-й гильдии с общим капиталом около 50 тысяч рублей.

В следующем очерке будут рассмотрены традиции и суеверия евреев Гродненской губернии.

Использованы данные из сборника «Материалы для географии и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863).