Россия и Беларусь работают над единым научным пространством

Россия и Беларусь работают над созданием единого научно-технологического пространства. Это обсудили на заседании отраслевой комиссии, которое прошло в Минске , передает телеканал «МИР 24».

Одна из основных задач на сегодня: сократить сроки утверждения союзных программ. Планируется ограничиться шестью месяцами. Сейчас этот процесс занимает от одного до двух лет.

«Инновационный цикл постоянно сжимается. И если мы только два года рассматриваем и утверждаем программу, это слишком, конечно, долго. Зачастую те наработки или те предложения, которые озвучиваются, через два года уже просто морально устаревают», – сетует председатель госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Сейчас в Союзном государстве выполняется восемь научных программ. Всего же реализовано уже больше полусотни совместных проектов в аграрной, космической и ряде других сфер.