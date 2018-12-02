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Россия и Беларусь работают над единым научным пространством

03.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Россия и Беларусь работают над созданием единого научно-технологического пространства. Это обсудили на заседании отраслевой комиссии, которое прошло в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Одна из основных задач на сегодня: сократить сроки утверждения союзных программ. Планируется ограничиться шестью месяцами. Сейчас этот процесс занимает от одного до двух лет.

«Инновационный цикл постоянно сжимается. И если мы только два года рассматриваем и утверждаем программу, это слишком, конечно, долго. Зачастую те наработки или те предложения, которые озвучиваются, через два года уже просто морально устаревают», – сетует председатель госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Сейчас в Союзном государстве выполняется восемь научных программ. Всего же реализовано уже больше полусотни совместных проектов в аграрной, космической и ряде других сфер. 



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня одна из основных задач: сократить сроки утверждения союзных программ. Планируется ограничиться шестью месяцами.
 
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