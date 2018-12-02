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Россия и Беларусь работают над единым научным пространством
03.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и
Одна из основных задач на сегодня: сократить сроки утверждения союзных программ. Планируется ограничиться шестью месяцами. Сейчас этот процесс занимает от одного до двух лет.
Сейчас в Союзном государстве выполняется восемь научных программ. Всего же реализовано уже больше полусотни совместных проектов в аграрной, космической и ряде других сфер.
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Сегодня одна из основных задач: сократить сроки утверждения союзных программ. Планируется ограничиться шестью месяцами.
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