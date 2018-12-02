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Как уволенный экономист завода в Волковыске отыгрался на компании

03.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Как уволенный экономист завода в Волковыске отыгрался на компании

Сфера высоких технологий – не место сведения счетов. В этом убеждает решение суда в отношении 38-летнего гродненца.
 
Очередной рабочий день директора одного из заводов Волковыска начался не с традиционного рассмотрения входящей служебной документации.
 
 Секретарша огорошила его заявлением об исчезновении из электронного почтового ящика всей корреспонденции. Директор занервничал. Ведь в официально зарегистрированном электронном ящике хранилась не только техническая, но и деловая документация, включая переписку с партнерами, вышестоящими организациями и иными субъектами хозяйствования. Многие документы были очень важны и не предназначались для посторонних глаз, содержали коммерческую тайну. Доступ к электронному почтовому ящику имел ограниченный круг доверенных лиц – начальники отделов, главный бухгалтер, секретарь и программист. Директор им доверял, однако пароль к ящику длительное время не менялся, в связи с чем произойти могло всякое, сообщает Гродненская правда. 
 
Директор вызвал к себе программиста и поставил задачу выяснить, что произошло. Тот установил, что исчезновение информации не связано со сбоями в работе компьютерных программ или сетей. Ее уничтожили умышленно, осуществив несанкционированный доступ. Причем сделали это вечером в праздничный день, когда предприятие не работало.
 
Директор понял, что самостоятельно вычислить виртуального взломщика нереально. Поэтому адресовал в правоохранительные органы заявление с просьбой провести проверку и привлечь «чистильщика» к ответственности.
 
Для профессионалов отдела «К» областного УВД, специализирующихся на противодействии преступности в сфере высоких технологий, не составило особого труда установить личность подозреваемого. В рамках возбужденного по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации уголовного дела, выяснили, что противоправные действия на совести бывшего работника предприятия Евгения К. 38-летний мужчина проработал на заводе всего три месяца в должности ведущего экономиста по планированию, совмещая ее с должностью инженера-программиста. Работал спустя рукава: пропускал сроки подачи отчетности и совершенно не воспринимал критику. В результате директору даже пришлось объявить ему официальный выговор, а затем и расторгнуть трудовые отношения. Работник за место цепляться не стал, без споров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мысль о том, что покинул производство, держа за пазухой камень, ни директору, ни администрации в голову не приходила.
 
Как уволенный экономист завода в Волковыске отыгрался на компании
 
Убежденность сыщиков относительно виновности бывшего сотрудника основывалась на ряде собранных доказательств. При этом главным из них стал факт документального подтверждения, что несанкционированный доступ к информации, содержащейся в электронном почтовом ящике предприятия, осуществлялся с IP-адреса личного домашнего компьютера Евгения. Причем время несанкционированного доступа совпало с посещением электронного ресурса его бывшего места работы.
 
Казалось бы, улика неопровержимая, но фигурант уголовного дела полностью отрицал вину. О том, кто мог с его IP-адреса осуществить несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику завода, ответил, что не имеет понятия. Мол, кто угодно мог подключиться к его беспроводной компьютерной сети WI-FI, т.к. он неоднократно оказывал помощь людям в уничтожении вирусов. 
 
Но вскоре в деле появился второй эпизод, наглядно свидетельствующий об использовании Евгением для противоправной деятельности высоких технологий.
 
При осмотре системного блока его компьютера люди в погонах обнаружили файл «Переписка знакомств», содержащий фрагменты личной переписки молодой женщины с третьими лицами. В беседе с ней выяснили, каким образом ее переписка оказалась в компьютере Евгения. Оказалось, Елена была с ним хорошо знакома. Однажды передала для настройки программного обеспечения свой компьютер. Когда отношения между ними охладели, программист в отместку представил ее в негативном свете: видоизменил на сайте знакомств ее анкету, разослав от ее имени сообщения с непристойностями всему интернет-сообществу.
 
Догадавшись, что все логины и пароли от ее учетных записей Евгений обнаружил во время настройки ее компьютера, женщина встретилась с ним. Тот отрицать вины не стал, принеся извинения. В результате женщина махнула на него рукой, не сообщив о факте совершения им преступления.
 
Следствие выяснило, что характеризовался Евгений в целом положительно. Но после увольнения трудоустраиваться не стал, жил за счет временных заработков. На учетах в психиатрическом и наркологическом диспансере не состоял, но за ним замечались странности. В результате назначенной экспертизы был сделан вывод, что у Евгения есть признаки органического расстройства личности, именуемого психопатией. В числе иных симптомов этого заболевания – эмоциональная неустойчивость с кратковременными приступами злобы и агрессии. Однако психопатия не означает, что человек  не отдает отчета в своих действиях.
 
Евгению было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: умышленном уничтожении компьютерной информации предприятия – компьютерном саботаже, а также модификации информации, хранящейся в компьютерной системе, путем внесения заведомо ложной информации и причинившей существенный вред женщине.
 
Злоумышленник отказался от дачи показаний. Однако суд признал его виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
 
Кстати
 
Использование интернета для достижения целей, входящих в разряд криминала, набрало мощные обороты. Преступления регистрируются почти каждые сутки. Едва в рассказанной истории была поставлена точка, как и в криминальных сводках Гродненщины появились новые похожие факты.
 
В Гродно злоумышленник осуществил несанкционированный доступ к компьютерному серверу общества с ограниченной ответственностью и заблокировал его. В Ошмянском районе после аналогичной блокировки интернет-вредитель посредством электронного письма распространил вирус, «уложив» бухгалтерскую программу сельхозпредприятия, и после предложил свои услуги по восстановлению статус-кво. Атаке с удаленного доступа подверглась личная страничка в социальной сети 22-летней гродненки. Преступник от ее имени просил материальной помощи у друзей, знакомых и просто неравнодушных, мотивируя это форс-мажорными обстоятельствами.
 
Недавно оперативники отдела «К» изобличили и задержали тех, кто неоднократно без спроса «шарил» по электронному ящику частного унитарного предприятия из Слонима. При этом воровал информацию служебного характера. В числе подозреваемых оказалась семейная пара бывших работников предприятия. Уволившись с фирмы, они создали свое ООО и занялись бизнесом аналогичного профиля, а хакерством повели грязную конкурентную борьбу с бывшим работодателем.
 
P.S. Данные всех лиц изменены
 
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Сфера высоких технологий – не место сведения счетов. В этом убеждает решение суда в отношении 38-летнего гродненца.   ...
 
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