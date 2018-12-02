Прогноз по курсам валют: на сколько подорожают доллар и евро

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- На завершившейся неделе белорусский рубль снизился к валютной корзине. И это снижение идет уже вторую неделю.

Вообще сейчас можно говорить о влиянии как внешних факторов, так и чисто внутренних. Основной внешний фактор ушедшей недели - серьезное падение российского рубля. Параллельно с этим, можно говорить о снижении белорусского рубля к валютной корзине.

Причины падения российского рубля понятны. Оно произошло после случившегося в воскресенье, 25 ноября, инцидента с Украиной в Керченском проливе. В результате за неделю доллар к российскому рублю подорожал на 1,4%, евро вырос чуть меньше - на 1,3%.

На белорусском рынке доллар за неделю подорожал к белорусскому рублю на 1,26%.

Евро подорожал на 1,11%.

Российский рубль подешевел на 0,17%.