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Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

03.12.2018 00:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ключевая цифра – минимум 100 миллиардов долларов ВВП в следующей пятилетке. Это вдвое больше, чем сейчас. Но пока все идет по плану: рост экономики в 2018 году сохраняется на прогнозном уровне. Однако очевидно замедление темпа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Для сравнения: пик пришелся на февраль, когда ВВП вырос на 5,6 %. Дальше – ежемесячное падение до 3,5 % в январе-октябре. Та самая прогнозная цифра. Конечно, она могла бы быть и выше. Например, если бы погода так сильно не повлияла на урожай.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Правительство обещает сделать все для сохранения прогнозной цифры по итогам года. Оно и понятно: если не сделать сейчас, дальше будет сложнее выйти на искомый уровень. Напоминаем, рост ВВП в 2019 году должен превысить 4 %, в 2020-м – более составить более 5 %.

Что для этого нужно? Ответ из уст главы государства: четко видеть точки роста национальной экономики и обеспечить ее способность отвечать на глобальные вызовы. Корреспондент Юлия Бешанова с подробностями отчета правительства, Нацбанка и регионов.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Экономика – наука непростая, но за сложными терминами – важные для каждого из нас цифры. Другим словами, именно от этих показателей напрямую зависит толщина нашего кошелька. Цены, зарплаты, инфляция, занятость – по этим показателям большинство людей оценивают экономическое положение в стране.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:
Сегодня, наверное, самым высоким достижением правительства и банка как такового является монетарная политика, макроэкономические показатели. Впервые самый низкий уровень инфляции, мы вышли на положительный тренд роста ВВП. В принципе, по прогнозам 3-4 % однозначно, это и международные эксперты подтверждают, мы достигнем.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

В 2018 в экономике не было рывка, но мы продолжили восстанавливаться, взяли под контроль инфляцию. Главное – выстояли в непростые времена. Кризисной волной страну накрыло в 2011. Тогда цены стремительно росли, а в 2018-м этот показатель выглядит минималистически. Практически удалось перешагнуть психологический тысячный рубеж в зарплате.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Румас: Средняя заработная плата в 2019 году должна быть не менее 1025 рублей

Но головокружение от успехов – не то состояние, в котором должны пребывать чиновники, ведь хорошие показатели роста демонстрируют многие страны нашего региона. А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями внешнего рынка. Но относительно благоприятная внешняя конъюнктура – это в том числе новые вызовы для нас: усиление конкуренции за покупателя, за рабочие руки.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Суммарный долг всех государств планеты сегодня превысил половину мирового ВВП. В Международном валютном фонде уверены – это первый предвестник очередного глобального экономического кризиса. Беларусь на фоне многих геополитических игроков выглядит уверено. Наша задача – снизить внешний долг до отметки ниже 40 %.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Это в первую очередь уменьшение нагрузки на бюджет. Главный инструмент – устойчивый рост ВВП. В 2018 году на экспорте Беларуси удалось заработать больше, чем рассчитывали. То есть в бюджете появились дополнительные деньги. В первую очередь незапланированная прибыль пойдет на погашение долгов.

Александр Лукашенко: Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий – и это главное, у нас есть

Чтобы дотянуться до обозначенной отметки, сегодняшний уровень валового продукта нужно практически удвоить. К глобальной цели двигаться будем небольшими, но последовательными шагами. Пробуксовывать нельзя.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
У нас есть ряд крупных инвестиционных проектов, которые недавно введены, и правительство рассчитывает на отдачу от этих проектов. Также это малый и средний бизнес, ускоренное развитие IT-сферы, сферы транспортных услуг. Это все те направления, которые должны обеспечить нам выполнение показателей в 2019 году.

Это и есть те самые точки роста. Очевидно, что львиная доля ВВП на счету крупных промышленных предприятий. Их можно и нужно финансировать. В приоритетах модернизация, поддержка при выходе на новые рынки сбыта.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Эта компания впервые появилась на белорусской автомобильной карте 15 лет назад. Сегодня она является самым крупным оператором по продаже и обслуживанию новых авто в Брестской области. Но финансовое положение оставляло желать лучшего. Для оказания полного комплекса услуг не хватало малярно-кузовного цеха. На помощь пришло государство. Используя льготный кредит, его достраивают и откроют уже в начале 2019 года.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Александр Миронюк, начальник отдела продаж компании по ремонту автомобилей:
Закуплено новое современное оборудование для окончания строительства данного объекта. Объект располагает площадью 600 квадратных метров. Будет более восьми постов оборудовано для цеха. И при запуске объекта на полную мощность будет организовано около 30 новых рабочих мест в нашем городе.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Но есть и те, кто по разным причинам не в состоянии выйти из затяжной рецессии. Неэффективные предприятия – балласт для любой экономики.

Александр Лукашенко: По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий

Ответ финансистов категоричен: мы не будем поддерживать тех, чья реанимация не принесет выгоду экономике. Вкладывать деньги в предприятия, которые из года в год не могут выбрать из долговой ямы, значит спускать деньги на ветер. Сэкономленные средства пойдут на инвестиции и усиление экспорта. Профицит позволил заложить в бюджет следующего года почти двойное увеличение расходов на социальную сферу.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Министр финансов Беларуси: Сокращаем в следующем году поддержку реального сектора экономики на 10 %

Для того, чтобы экономика государства развивало равномерно, нам необходимы инвестиционные вложения. Беларусь в этом плане выглядит благополучно: отсутствует коррупция, спокойная внутренняя обстановка, четкие правила игры. Но неспокойная внешняя ситуация может спровоцировать отток капитала, потому в «тревожном чемоданчике» правительства законодательные инструменты. За 2017 год для развития бизнеса было сделано если не все, то многое. Слабое звено пока – Налоговый кодекс.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Александр Лукашенко: Много шума вокруг обновления Налогового кодекса

Новый документ должен максимально упростить всю систему налогообложения, стать предельно простым и понятным путеводителем для бизнеса. При этом, как уверяют специалисты, снижение налоговой нагрузки на предпринимателей никак не отразится на бюджете.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Во-первых, упрощение налоговой системы. Сближенный бухгалтерский и налоговый учет. Расширяется сфера применения упрощенной системы налогообложения. Второе направление – меняются стили и методы работы налоговых органов, вводится ограничение на штрафы и пени, применяемые за нарушение налогового законодательства. Ну и третье направление важное – это снижение налоговой нагрузки на бизнес и повышение инвестиционной привлекательности.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Все ключевые документы на 2019 год согласовывались в присутствии губернаторов. Это требование Президента – максимально привлекать к обсуждению важных вопросов руководителей регионов. И здесь логика простая: каждый председатель облисполкома отвечает за конкретную территорию, а значит, за предприятия и людей. А потому лучше многих знает проблемы на местах и может предложить альтернативные модели развития.

Напомнил Президент и о требовании выполнить его ключевые поручение: устранение посредников в ценообразовании, работа по импортозамещению. Пока у Госконтроля замечаний по реализации на 22 страницы.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня просто удивляет унаследованная от прошлого состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства. Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам 9 месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений, как выполненные. Хотя до выполнения их далеко.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Реальную оценку работы Правительства выставят сами белорусы. Критерий – повышение уровня жизни. Задача Национального банка – вовремя сделать экономике инъекцию роста. Президент требует представить четкий план действия. Контрольные рубежи дистанции: курсы рубля и золотовалютный резерв (он прогнозируется на уровне выше 7 миллиардов долларов). Да и соотношения белорусского рубля к доллару для населения – маркер надежный: помним, как переживали непростые времена. Сегодня национальная валюта демонстрирует устойчивость. И это несмотря на санкции против России, а значит, падение российского рубля, от которого зависит наш экспорт.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
На следующий год будет сохранена преемственность денежно-кредитной политики, которая проводилась в предыдущие годы. Инфляция предусматривается не более 5 %. Будет сохранен гибкий режим курсообразования, который позволяет нашим предприятиям и в целом экономике адаптироваться к внутренним и внешним шокам.

Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике

В целом проекты денежно-кредитной политики и бюджета на следующий год, Президент поддержал. С учетом замечаний на дошлифовку отвел две недели. После доработки документы отправятся на рассмотрение депутатам. Символичный экзамен для нового правительства, которое на неделе перешагнуло 100-дневный рубеж.
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ключевая цифра – минимум 100 миллиардов долларов ВВП в следующей пятилетке. Это вдвое больше, чем сейчас. Но пока все идет по плану: рост экономики...
 
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