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Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике
Новости Беларуси. Ключевая цифра – минимум 100 миллиардов долларов ВВП в следующей пятилетке. Это вдвое больше, чем сейчас. Но пока все идет по плану: рост экономики в 2018 году сохраняется на прогнозном уровне. Однако очевидно замедление темпа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для сравнения: пик пришелся на февраль, когда ВВП вырос на 5,6 %. Дальше – ежемесячное падение до 3,5 % в январе-октябре. Та самая прогнозная цифра. Конечно, она могла бы быть и выше. Например, если бы погода так сильно не повлияла на урожай.
Правительство обещает сделать все для сохранения прогнозной цифры по итогам года. Оно и понятно: если не сделать сейчас, дальше будет сложнее выйти на искомый уровень. Напоминаем, рост ВВП в 2019 году должен превысить 4 %, в 2020-м – более составить более 5 %.
Что для этого нужно? Ответ из уст главы государства: четко видеть точки роста национальной экономики и обеспечить ее способность отвечать на глобальные вызовы. Корреспондент Юлия Бешанова с подробностями отчета правительства, Нацбанка и регионов.
Экономика – наука непростая, но за сложными терминами – важные для каждого из нас цифры. Другим словами, именно от этих показателей напрямую зависит толщина нашего кошелька. Цены, зарплаты, инфляция, занятость – по этим показателям большинство людей оценивают экономическое положение в стране.
Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:
В 2018 в экономике не было рывка, но мы продолжили восстанавливаться, взяли под контроль инфляцию. Главное – выстояли в непростые времена. Кризисной волной страну накрыло в 2011. Тогда цены стремительно росли, а в 2018-м этот показатель выглядит минималистически. Практически удалось перешагнуть психологический тысячный рубеж в зарплате.
Но головокружение от успехов – не то состояние, в котором должны пребывать чиновники, ведь хорошие показатели роста демонстрируют многие страны нашего региона. А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями внешнего рынка. Но относительно благоприятная внешняя конъюнктура – это в том числе новые вызовы для нас: усиление конкуренции за покупателя, за рабочие руки.
Суммарный долг всех государств планеты сегодня превысил половину мирового ВВП. В Международном валютном фонде уверены – это первый предвестник очередного глобального экономического кризиса. Беларусь на фоне многих геополитических игроков выглядит уверено. Наша задача – снизить внешний долг до отметки ниже 40 %.
Это в первую очередь уменьшение нагрузки на бюджет. Главный инструмент – устойчивый рост ВВП. В 2018 году на экспорте Беларуси удалось заработать больше, чем рассчитывали. То есть в бюджете появились дополнительные деньги. В первую очередь незапланированная прибыль пойдет на погашение долгов.
Чтобы дотянуться до обозначенной отметки, сегодняшний уровень валового продукта нужно практически удвоить. К глобальной цели двигаться будем небольшими, но последовательными шагами. Пробуксовывать нельзя.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Это и есть те самые точки роста. Очевидно, что львиная доля ВВП на счету крупных промышленных предприятий. Их можно и нужно финансировать. В приоритетах модернизация, поддержка при выходе на новые рынки сбыта.
Эта компания впервые появилась на белорусской автомобильной карте 15 лет назад. Сегодня она является самым крупным оператором по продаже и обслуживанию новых авто в Брестской области. Но финансовое положение оставляло желать лучшего. Для оказания полного комплекса услуг не хватало малярно-кузовного цеха. На помощь пришло государство. Используя льготный кредит, его достраивают и откроют уже в начале 2019 года.
Александр Миронюк, начальник отдела продаж компании по ремонту автомобилей:
Но есть и те, кто по разным причинам не в состоянии выйти из затяжной рецессии. Неэффективные предприятия – балласт для любой экономики.
Ответ финансистов категоричен: мы не будем поддерживать тех, чья реанимация не принесет выгоду экономике. Вкладывать деньги в предприятия, которые из года в год не могут выбрать из долговой ямы, значит спускать деньги на ветер. Сэкономленные средства пойдут на инвестиции и усиление экспорта. Профицит позволил заложить в бюджет следующего года почти двойное увеличение расходов на социальную сферу.
Для того, чтобы экономика государства развивало равномерно, нам необходимы инвестиционные вложения. Беларусь в этом плане выглядит благополучно: отсутствует коррупция, спокойная внутренняя обстановка, четкие правила игры. Но неспокойная внешняя ситуация может спровоцировать отток капитала, потому в «тревожном чемоданчике» правительства законодательные инструменты. За 2017 год для развития бизнеса было сделано если не все, то
Новый документ должен максимально упростить всю систему налогообложения, стать предельно простым и понятным путеводителем для бизнеса. При этом, как уверяют специалисты, снижение налоговой нагрузки на предпринимателей никак не отразится на бюджете.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Все ключевые документы на 2019 год согласовывались в присутствии губернаторов. Это требование Президента – максимально привлекать к обсуждению важных вопросов руководителей регионов. И здесь логика простая: каждый председатель облисполкома отвечает за конкретную территорию, а значит, за предприятия и людей. А потому лучше многих знает проблемы на местах и может предложить альтернативные модели развития.
Напомнил Президент и о требовании выполнить его ключевые поручение: устранение посредников в ценообразовании, работа по импортозамещению. Пока у Госконтроля замечаний по реализации на 22 страницы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Реальную оценку работы Правительства выставят сами белорусы. Критерий – повышение уровня жизни. Задача Национального банка – вовремя сделать экономике инъекцию роста. Президент требует представить четкий план действия. Контрольные рубежи дистанции: курсы рубля и золотовалютный резерв (он прогнозируется на уровне выше 7 миллиардов долларов). Да и соотношения белорусского рубля к доллару для населения – маркер надежный: помним, как переживали непростые времена. Сегодня национальная валюта демонстрирует устойчивость. И это несмотря на санкции против России, а значит, падение российского рубля, от которого зависит наш экспорт.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
В целом проекты денежно-кредитной политики и бюджета на следующий год, Президент поддержал. С учетом замечаний на дошлифовку отвел две недели. После доработки документы отправятся на рассмотрение депутатам. Символичный экзамен для нового правительства, которое на неделе перешагнуло 100-дневный рубеж.
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Новости Беларуси. Ключевая цифра – минимум 100 миллиардов долларов ВВП в следующей пятилетке. Это вдвое больше, чем сейчас. Но пока все идет по плану: рост экономики...
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