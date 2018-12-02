В Минске водитель на каршеринговом автомобиле разбил три машины

Ночью 2 декабря в Малиновке водитель на каршеринговом VW Polo разбил три машины и скрылся с места ДТП. Утром он пришел в милицию с повинной. Об этом сообщает ГАИ Мингорисполкома.





Авария произошла около 3.00 во дворе дома № 89 по улице Слободской. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, принадлежащего каршеринговой компании, повредил три автомобиля — BMW, Audi и Renault, после чего бросил машину на месте происшествия и скрылся.









«Сотрудниками ГАИ утром водитель был установлен, однако связываться с ним так и не пришлось — вскоре он самостоятельно пришел в УВД администрации Октябрьского района Минска с повинной. Проводится проверка», — рассказали в ГАИ.

Напомним, за последнюю неделю это уже второй случай массового ДТП с участием каршерингового автомобиля. В ночь на 25 ноября 20-летний водитель на каршеринговом Volkswagen разбил 10 автомобилей . Позже выяснилось, что он был пьян.