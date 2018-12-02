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Американские машины не из мечты: на чем ездят в техасской глубинке

03.12.2018 07:23 — Разное | Tut.by  
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Американская мечта не всегда выглядит так, как мы ее себе представляем. Особенно когда попадаешь в глубинку. Мы побывали в Техасе, одном из самых богатых штатов США, и посмотрели, на чем ездят обычные американцы. До богатства и роскоши здесь очень далеко.


Как известно, самым продаваемым автомобилем в США является пикап Ford F-series. Более того, этот автомобиль был самым продаваемым в мире в 2017 году — больше миллиона экземпляров, из которых почти 900 тысяч проданы в США. Да, это страна пикапов. А Техас — тем более. Но в малонаселенных городках-призраках картина иная. Очень удручающая и одновременно лампово-теплая. Здесь и хорошо сохранившиеся экземпляры из 70-х, и откровенный хлам, на котором тоже ездят.


Дороги в Техасе идеально ровные. Как утюг. Поэтому американцы мало внимания уделяли настройкам подвески. По таким дорогам что рессорный пикап, что «пневматический» Mercedes будут ехать почти одинаково.








В целом автопарк Техаса выглядит довольно потрепанным. Основу составляют пикапы и внедорожники самых разных мастей, возраста и состояния. Но при этом заметно, что автомобили не стоят памятниками самим себе, а эксплуатируются.

Очень насыщенной оказалась экскурсия по маленькому техасскому городку Марфа. Там проживает всего полторы тысячи жителей. Предполагаем, что автомобилей — раза в полтора больше. Так уж устроена Америка.


Перекресток в Марфе. Со всех четырех сторон стоят знаки STOP. Первым проезжает автомобиль, который подъехал раньше всех. Но обязательно нужно установить зрительный контакт с другими водителями.


Марфа хоть и считается едва ли не туристической меккой, но выглядит очень печально. Даже депрессивно. Обветшалые дома и много автохлама. Какие-то из машин ездят, какие-то врастают колесами в асфальт.








Volkswagen Karmann-Ghia. Едва ли не культовый автомобиль в США. Но здесь, в глубинке, сразу две машины доживают свой век. А может, ждут своего часа для восстановления?





Еще две легенды — «124» и «126». Оба — дизельных. Кстати, дизельный W126 как раз поставлялся только на рынки США и Канады.














Среди откровенного автохлама попадаются и хорошо сохранившиеся или отреставрированные экземпляры. Но их мало.

















Дороги даже в маленьких городках очень хорошего качества, хотя отдельные улицы слегка разбиты. Но откровенных ям и колдобин мы не видели.


Этот асфальт похож на пустыню

Вдоль трасс встречаются целые кладбища машин. У любого фаната классических «американцев» там просто съехала бы крыша от радости. Мы бы и сами с удовольствием зависли там на целый день.








И еще несколько уличных фото.




















А на десерт — два автомобиля, которые реально удивили.


Вот уж кого не ожидали встретить в техасской глубинке, так это австрийский вездеход Pinzgauer. Хотя на самом деле их активно эксплуатируют в США. Можно предположить, что привозят из из Южной Америки, где некоторые страны закупали их в качестве военного транспорта (Боливия, Венесуэла).


Говорите, в США нет французских машин? Пожалуйста — Renault Stepway. Вы не знали, что он официально поставляется на местный рынок? Шутка. На самом деле этот автомобиль приехал из Мексики, а снимок сделан недалеко от границы.

 
 
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Глядя на автомобили, на которых ездят в Техасе, совсем не кажется, что это один из богатейших штатов Америки. Те экземпляры, что мы увидели - это не для души или...
 
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