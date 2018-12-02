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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект "Час кода" - в течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут творческие уроки по программированию, откроются новые IT-лаборатории и состоятся экскурсии в офисы компаний ПВТ, сообщили БЕЛТА в парке.

На этой неделе начнут работу новые IT-центры в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах. В преддверии акции ПВТ оснастил компьютерные классы на селе и в малых населенных пунктах (деревни Бортники, Плиса, Заболотье, агрогородки Глушковичи, Ударное, Ленино), чтобы все желающие школьники смогли попробовать себя в IT.

Благодаря проекту Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность" около 10 тыс. школьников по всей Беларуси уже изучают язык Scratch. Еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников. Даже самые младшие школьники (2-4-х классов) из сельской местности сейчас имеют возможность изучать программирование в среде Scratch.

"Каждый второй белорусский школьник за эту неделю попробует себя в IT. Например, в деревне Плиса Смолевичского района и в Докшицах (Витебская область) ребята уже смогут заняться 3d-моделированием и печатью. На уроках по программированию "Час кода" напишут свои первые строчки компьютерного кода. Помимо этого, у детей будет возможность познакомиться с известными программистами в Парке высоких технологий, узнать о современных мировых ИТ-трендах, о специальностях будущего, что очень важно для выбора профессии", - подчеркнул пресс-секретарь Парка высоких технологий Дмитрий Титов.

ПВТ также активно поддерживает и белорусские университеты. В учреждениях высшего образования действует более 60 совместных лабораторий резидентов ПВТ, а в самих компаниях - более 20 филиалов кафедр учреждений образования.

Акция "Час кода" проводится ежегодно во всем мире в течение международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 млн школьников из 180 стран. В Беларуси к проекту подключилось 1500 учреждений образования. Школьники посетят компании Парка высоких технологий в Минске, Бресте, Гродно и Витебске.-0-