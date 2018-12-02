ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПВТ участвует во всемирной акции "Час кода"

03.12.2018 08:00 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ПВТ участвует во всемирной акции "Час кода"
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект "Час кода" - в течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут творческие уроки по программированию, откроются новые IT-лаборатории и состоятся экскурсии в офисы компаний ПВТ, сообщили БЕЛТА в парке.

На этой неделе начнут работу новые IT-центры в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах. В преддверии акции ПВТ оснастил компьютерные классы на селе и в малых населенных пунктах (деревни Бортники, Плиса, Заболотье, агрогородки Глушковичи, Ударное, Ленино), чтобы все желающие школьники смогли попробовать себя в IT.

Благодаря проекту Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность" около 10 тыс. школьников по всей Беларуси уже изучают язык Scratch. Еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников. Даже самые младшие школьники (2-4-х классов) из сельской местности сейчас имеют возможность изучать программирование в среде Scratch.

"Каждый второй белорусский школьник за эту неделю попробует себя в IT. Например, в деревне Плиса Смолевичского района и в Докшицах (Витебская область) ребята уже смогут заняться 3d-моделированием и печатью. На уроках по программированию "Час кода" напишут свои первые строчки компьютерного кода. Помимо этого, у детей будет возможность познакомиться с известными программистами в Парке высоких технологий, узнать о современных мировых ИТ-трендах, о специальностях будущего, что очень важно для выбора профессии", - подчеркнул пресс-секретарь Парка высоких технологий Дмитрий Титов.

ПВТ также активно поддерживает и белорусские университеты. В учреждениях высшего образования действует более 60 совместных лабораторий резидентов ПВТ, а в самих компаниях - более 20 филиалов кафедр учреждений образования.

Акция "Час кода" проводится ежегодно во всем мире в течение международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 млн школьников из 180 стран. В Беларуси к проекту подключилось 1500 учреждений образования. Школьники посетят компании Парка высоких технологий в Минске, Бресте, Гродно и Витебске.-0-

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект "Час кода" - в течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мило и уютно. Минские дизайнеры показали, как из огромной «трешки» сделать семейное гнездышко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Новости Волковыска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика