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Мило и уютно. Минские дизайнеры показали, как из огромной «трешки» сделать семейное гнездышко

03.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Дизайн-проект квартиры площадью 116 м² разработала студия дизайна интерьера «ДиКинг». Изюминкой жилья стала нестандартная планировка с просторной гостиной, двумя санузлами и несколькими лоджиями. Смотрите, как грамотно дизайнеры все распланировали и обустроили. Получилось настоящее семейное гнездышко для молодой семьи.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В этом проекте главной задачей дизайнеров было функциональное зонирование пространства. Особенно это касалось организации мест хранения — нужно было так все продумать, чтобы мест для вещей было достаточно.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая

Во входной зоне находится самое необходимое — шкаф и пуфик. Если пройти дальше по коридору, то можно увидеть, как располагаются шкафы, разделенные перегородкой с зеркалом во весь рост.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для фона выбрали серо-бежевую гамму с темными элементами. На стенах — декоративная штукатурка в мелкую вертикальную полоску, пол покрыт ламинатом, имитирующим натуральный дуб.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Основное освещение в коридоре — точечное, дополненное вертикальными бра.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухня-гостиная

В кухне-гостиной добавлены холодные оттенки, которые прекрасно сочетаются с мраморной столешницей и коричневым диваном. Люстры выбраны в виде шаров — такие простые формы подчеркивают изысканность интерьера.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Верхние фасады кухни — в цвет дерева, а вторая половина кухни — светло-серая. Черная каменная столешница также просматривается на острове, такой элемент завершает композицию.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

В спальне сделали ставку на светлые оттенки, разбавив их более глубокими тонами. Симметрию у изголовья кровати подчеркивают выкрашенные молдинги на стене.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

С учетом небольшой площади спальни дизайнеры придумали систему хранения для вещей, а также место под телевизор.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Впрочем, самый сильный акцент в этой комнате — люстра. Смотрите, какая интересная.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская для девочек

Детская для девочек выдержана в розово-голубых тонах в расчете на то, что эти оттенки подойдут как маленькому ребенку, так и подростку.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Большая столешница под окном — рабочее место для обеих девочек. Оно спланировано так, чтобы у каждой было свое личное пространство, что важно в любом возрасте.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Изюминка этой комнаты — конечно же, подвесное кресло.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская для мальчиков

Детская для мальчиков выполнена в теплой цветовой гамме, но, как и во всей квартире, есть холодные оттенки.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

С помощью декоративного кирпича дизайнеры добавили этому мальчишескому интерьеру немножко брутальности.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Ванная комната

В квартире два санузла — хозяйский и гостевой. Первый — значительно больше. В нем дизайнеры сделали акцент на большом зеркале, которое зрительно еще больше увеличило пространство.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Гостевой санузел совсем небольших размеров, однако вмещает все необходимое. Для уюта над умывальником разместили подвесные светильники.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Лоджии

По планировке в квартире три лоджии и балкон, все помещения задействованы по назначению.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Плитка на полу — керамогранит. Отделка стены — декоративная штукатурка с нежными художественными разводами.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для декора дизайнеры использовали цветочные композиции.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»
 
 
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В квартире еще три лоджии и балкон. Смотрите, как красиво их обустроили.
 
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