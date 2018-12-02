Мило и уютно. Минские дизайнеры показали, как из огромной «трешки» сделать семейное гнездышко

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Дизайн-проект квартиры площадью 116 м² разработала студия дизайна интерьера
В этом проекте главной задачей дизайнеров было функциональное зонирование пространства. Особенно это касалось организации мест хранения — нужно было так все продумать, чтобы мест для вещей было достаточно.
Прихожая
Во входной зоне находится самое необходимое — шкаф и пуфик. Если пройти дальше по коридору, то можно увидеть, как располагаются шкафы, разделенные перегородкой с зеркалом во весь рост.
Для фона выбрали серо-бежевую гамму с темными элементами. На стенах — декоративная штукатурка в мелкую вертикальную полоску, пол покрыт ламинатом, имитирующим натуральный дуб.
Основное освещение в коридоре — точечное, дополненное вертикальными бра.
Кухня-гостиная
В кухне-гостиной добавлены холодные оттенки, которые прекрасно сочетаются с мраморной столешницей и коричневым диваном. Люстры выбраны в виде шаров — такие простые формы подчеркивают изысканность интерьера.
Верхние фасады кухни — в цвет дерева, а вторая половина кухни — светло-серая. Черная каменная столешница также просматривается на острове, такой элемент завершает композицию.
Спальня
В спальне сделали ставку на светлые оттенки, разбавив их более глубокими тонами. Симметрию у изголовья кровати подчеркивают выкрашенные молдинги на стене.
С учетом небольшой площади спальни дизайнеры придумали систему хранения для вещей, а также место под телевизор.
Впрочем, самый сильный акцент в этой комнате — люстра. Смотрите, какая интересная.
Детская для девочек
Детская для девочек выдержана в розово-голубых тонах в расчете на то, что эти оттенки подойдут как маленькому ребенку, так и подростку.
Большая столешница под окном — рабочее место для обеих девочек. Оно спланировано так, чтобы у каждой было свое личное пространство, что важно в любом возрасте.
Изюминка этой комнаты — конечно же, подвесное кресло.
Детская для мальчиков
Детская для мальчиков выполнена в теплой цветовой гамме, но, как и во всей квартире, есть холодные оттенки.
С помощью декоративного кирпича дизайнеры добавили этому мальчишескому интерьеру немножко брутальности.
Ванная комната
В квартире два санузла — хозяйский и гостевой. Первый — значительно больше. В нем дизайнеры сделали акцент на большом зеркале, которое зрительно еще больше увеличило пространство.
Гостевой санузел совсем небольших размеров, однако вмещает все необходимое. Для уюта над умывальником разместили подвесные светильники.
Лоджии
По планировке в квартире три лоджии и балкон, все помещения задействованы по назначению.
Плитка на полу — керамогранит. Отделка стены — декоративная штукатурка с нежными художественными разводами.
Для декора дизайнеры использовали цветочные композиции.
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В квартире еще три лоджии и балкон. Смотрите, как красиво их обустроили.
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