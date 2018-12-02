Мило и уютно. Минские дизайнеры показали, как из огромной «трешки» сделать семейное гнездышко

Дизайн-проект квартиры площадью 116 м² разработала студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Изюминкой жилья стала нестандартная планировка с просторной гостиной, двумя санузлами и несколькими лоджиями. Смотрите, как грамотно дизайнеры все распланировали и обустроили. Получилось настоящее семейное гнездышко для молодой семьи.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В этом проекте главной задачей дизайнеров было функциональное зонирование пространства. Особенно это касалось организации мест хранения — нужно было так все продумать, чтобы мест для вещей было достаточно.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая

Во входной зоне находится самое необходимое — шкаф и пуфик. Если пройти дальше по коридору, то можно увидеть, как располагаются шкафы, разделенные перегородкой с зеркалом во весь рост.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для фона выбрали серо-бежевую гамму с темными элементами. На стенах — декоративная штукатурка в мелкую вертикальную полоску, пол покрыт ламинатом, имитирующим натуральный дуб.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Основное освещение в коридоре — точечное, дополненное вертикальными бра.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухня-гостиная

В кухне-гостиной добавлены холодные оттенки, которые прекрасно сочетаются с мраморной столешницей и коричневым диваном. Люстры выбраны в виде шаров — такие простые формы подчеркивают изысканность интерьера.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Верхние фасады кухни — в цвет дерева, а вторая половина кухни — светло-серая. Черная каменная столешница также просматривается на острове, такой элемент завершает композицию.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

В спальне сделали ставку на светлые оттенки, разбавив их более глубокими тонами. Симметрию у изголовья кровати подчеркивают выкрашенные молдинги на стене.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

С учетом небольшой площади спальни дизайнеры придумали систему хранения для вещей, а также место под телевизор.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Впрочем, самый сильный акцент в этой комнате — люстра. Смотрите, какая интересная.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская для девочек

Детская для девочек выдержана в розово-голубых тонах в расчете на то, что эти оттенки подойдут как маленькому ребенку, так и подростку.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Большая столешница под окном — рабочее место для обеих девочек. Оно спланировано так, чтобы у каждой было свое личное пространство, что важно в любом возрасте.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Изюминка этой комнаты — конечно же, подвесное кресло.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская для мальчиков

Детская для мальчиков выполнена в теплой цветовой гамме, но, как и во всей квартире, есть холодные оттенки.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

С помощью декоративного кирпича дизайнеры добавили этому мальчишескому интерьеру немножко брутальности.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Ванная комната

В квартире два санузла — хозяйский и гостевой. Первый — значительно больше. В нем дизайнеры сделали акцент на большом зеркале, которое зрительно еще больше увеличило пространство.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Гостевой санузел совсем небольших размеров, однако вмещает все необходимое. Для уюта над умывальником разместили подвесные светильники.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Лоджии

По планировке в квартире три лоджии и балкон, все помещения задействованы по назначению.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Плитка на полу — керамогранит. Отделка стены — декоративная штукатурка с нежными художественными разводами.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для декора дизайнеры использовали цветочные композиции.



Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»