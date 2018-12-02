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Белорусские баскетболисты обыграли в гостях Данию в квалификации Евробаскета-2021

03.12.2018 08:17 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси 2 декабря провела свой третий матч в первом раунде квалификации на чемпионат Европы-2021. Подопечные Александра Крутикова в гостях были сильнее датчан, сообщает пресс-служба БФБ.


Фото: ФИБА

Дания — Беларусь — 79:84 (15:19, 16:20, 21:19, 27:26).

Беларусь: Тростинецкий (21), Параховский (18 + 10 подборов), Саддлер (11 + 8 подборов + 5 передач), Семенюк (8), Кудрявцев (7); Белянков (8), Мещеряков (6), Ситник (3), Пустогвар (2), Полещук (0), Рогозенко (0).

В сентябре сборная Беларуси провела домашний матч пре-квалификации именно против Дании, на площадке Falcon Club Арены уступив во втором овертайме (94:98).

Теперь в случае поражения Беларусь теряла шансы на первое место и прямой выход во второй раунд квалификации. Положение осложняла травма лидера сборной: Виталий Лютыч начал испытывать проблемы со здоровьем еще перед игрой со шведами и не восстановился к воскресной встрече.

Без Лютыча тренерский штаб попробовал стартовую пятерку с двумя центровыми в составе — и не прогадал. Ведь именно из-за необходимости уделять много внимания защите под кольцом датчане оставляли наших снайперов на дуге открытыми, а те не прощали это.

Сборная Дании при этом испытывала проблемы в нападении, за первые 10 минут она едва перешла отметку в 15 очков.


Фото: ФИБА

Впервые за порог в «+10» сборная Беларуси шагнула после очередного трехочкового Алексея Тростинецкого — 49:36. Достаточно долго сохранялась двузначная разница в счете, но хозяева успешно провели концовку 10-минутки, а после паузы воспользовались небольшим спадом соперников в нападении и сравняли счет впервые за долгое время — 60:60. Качели с попаданиями в ответ на точные атаки соперников продолжались вплоть до последних 150 секунд — тогда белорусской сборной удалось сделать «+6».

Ключевой момент

Получив достаточно весомое преимущество в концовке, сборная Беларуси едва не повторила минскую ошибку: датчане двумя трехочковыми установили равенство на табло и даже вышли вперед — 73:72. К счастью, Девон Саддлер был точен с линии штрафа, а Алексей Тростинецкий перехватил мяч и отправил Никиту Мещерякова в отрыв — 76:73.

Дальше последовали обмены тактическими фолами и пробитие штрафных. В отличие от матча в Минске, сейчас датчане не сотворили еще одно чудо и уступили — 79:84.

Форвард Алексей Тростинецкий вышел в старте, отыграл 29 минут и стал лучшим в составе по очкам (21). При этом Алексей ни разу не промахнулся с игры, забив 5/5 трехочковых и 7/7 в сумме! К этому Тростинецкий добавил 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата. Не менее надежно и эффективно действовал и центровой Артем Параховский, оформивший в итоге дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Белорусы внимательно отнеслись к фактору ошибок: из 13 потерь датчан наши баскетболисты набрали 16 очков, тогда как скандинавы пополнили копилку 4 очками после наших 12 потерь.

Александр Крутиков (главный тренер сборной Беларуси):

— В первую очередь, хочу поздравить ребят с этой волевой победой. Несмотря на трудности, связанные с потерей Виталия Лютыча и Максима Салаша, парни проявили себя настоящими бойцами и показали характер. Мы хорошо играли сегодня и практически на протяжении всего матча контролировали ход событий.


Фото: ФИБА

Рад, что в решающий момент мои подопечные не только грамотно и мудро использовали свои шансы, но и обернули ошибки соперника в свою пользу. Спасибо всем болельщикам за веру и поддержку.

Артем Параховский (центровой сборной Беларуси):

— Сегодня была тяжелая игра, которая напоминала сентябрьский матч против Дании в Минске. Тогда на домашней площадке мы обидно уступили, но теперь удача была на нашей стороне.


Фото: ФИБА

Рад, что нам удалось взять реванш и сохранить шансы на борьбу за первое место в группе. Каждый из игроков проявил характер и внес свой вклад в победу. Теперь будем настраиваться на матч со шведами, который станет основополагающим в борьбе за прямое попадание в следующий круг отбора чемпионата Европы.

Положение команд в группе «А»:

Положение команд в группе «А»:

1. Дания — 5 очков (2 победы, 1 поражение);

2. Беларусь — 4 (1 победа, 2 поражения);

3. Швеция — 3 (1 победа, 1 поражение).

13 сентября белорусы стартовали во 2-м раунде пре-квалификации Евробаскета-2021, уступив дома соперникам из Дании (94:98), а 29 ноября проиграли в гостях в Уппсале команде Швеции — 59:87.

Во 2-м раунде пре-квалификации принимают участие 12 команд (4 пула по 3 дружины). По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 пройдут 4 сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные дружины поборются за это право в 3-м раунде.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная Беларуси 2 декабря провела свой третий матч в первом раунде квалификации на чемпионат Европы-2021. Подопечные Александра Крутикова в гостях были...
 
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