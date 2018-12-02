«Хорошей жене самой нужна жена». Мужской взгляд на то, как живут белоруски и зачем им феминизм

У нашего колумниста Александра Зантовича необычное понимание феминизма, и недавнее путешествие в горы с компанией девушек подтолкнуло его поделиться своими размышлениями с нами:

Недавно мы снова ходили в горы. Состав группы получился неоднородным: шестеро парней и четыре девушки. Парни все друг друга знали, поэтому притираться не пришлось. Быстренько сориентировались и тут же занялись любимым делом — троллингом. Здесь не было ничего неожиданного. Мы так и между собой общаемся — постоянно подшучиваем друг над другом, невзирая на должности, статусы и сумму на счете. Лично я такую манеру очень ценю, потому что она всех уравнивает, неприкасаемых в этой безжалостной дружеской резне нет, вроде того, как нет генералов в бане.

Девочкам, конечно, было тяжелее. Наверное, в походе они надеялись встретить леголасов и херувимов, что будут петь у костра Визбора, задумчиво смотреть на закаты и заботливо подсаживать больных и слабых белочек на ветки. Вместо этого им достались «белорусские зубры» — люди, которые уважают здоровый юмор больше, чем личные границы. Как говорится, на лицо ужасные… И все. Просто ужасные на лицо.



Автор иллюстрации: Татьяна Задорожняя

Где-то на второй или третий день нас окрестили оголтелыми сексистами с явными признаками эгоцентризма. Или эгоистами с повышенным сексизмом. Не помню точно. Определение, как его ни формулируй, вышло не в нашу пользу. И мы, конечно, начали спорить, доказывать свою пушистость, шевеля губами, припоминать случаи, когда переводили старушек через улицы и доставали из ливневки заблудившихся котят.

Конечно, с дамами мы помирились. Ну или нам так показалось. Но весь оставшийся маршрут женский и мужской лагеря прошли, на мой взгляд, без особой близости. Обе стороны регулярно бурчали про то, как сложно с женщинами и какие мужики все-таки козлы.

А главное, как же так вышло? Вроде так хорошо общались. Я вообще пошутил только два раза: и оба так, зараза, метко, что этого за глаза хватило. Язык мой — враг мой.

Расслабился!

Дома мне такого не позволяют. Я женат на освобожденной женщине Востока. Благодаря врожденному чувству справедливости она тонко чувствует любые зачатки мужского шовинизма в моей личности. Даже если их нет. И давит в зародыше.

Вот, например, сказал я, что у супруги хорошо развиты оба полушария. В смысле, мозга. Что плохого-то? На мой взгляд, это комплимент. Среди людей в принципе развитый мозг нечасто встретишь. А чтобы равномерно обе половинки — человек одновременно и физик, и лирик, и логика хороша, и творческое начало — так вообще редкость!

Но ей показалось, что это сарказм. Словно я удивился способности жены мыслить.

И знаете что? Я прекрасно понимаю, почему так.

Ведь если попытаться поставить себя на место обычной женщины, вот сексизма кругом, шовинизма — полно! Эти стереотипы так плотно вошли в нашу культуру, что мы их даже не замечаем.



Фото: facebook.com/leprumus

Из распространенного.

Баба руководить не может.

Несмотря на существование г-жи Меркель и Маргарет Тэтчер, в нашей стране не так уж часто можно встретить женщину-босса. Чем выше должность, тем реже там будут дамы. Леди, руководящие компаниями, женщины в политике, в науке, лидеры в своих сферах, даже спортсменки до сих пор вызывают у общества легкое недоумение. Шефам «в юбках» приходится не только заниматься непосредственно руководством, но и постоянно всем доказывать, что с ними нужно считаться. Мне кажется, именно поэтому женщины-руководители бывают такими жесткими. Иначе их никто не будет принимать всерьез.

Мое любимое — это про женщин за рулем. У нас считается, что управлять автомобилем — какое-то исключительно мужское умение, что-то сродни способности писать стоя. Наверное, стереотип остался с тех времен, когда еще не додумались до гидроусилителя, крутить баранку было тяжким трудом, автомобиль постоянно ломался и водитель должен был уметь быстро починить его посреди Сибири при помощи разводного ключа и такой-то матери, амортизаторов тоже не было, и на ямах привставали, чтобы не сломать позвоночник. Слава Богу, эти времена прошли.

Для управления современной легковой машиной не нужны объемные бицепсы и умение из шпалы свернуть коленвал, лежа на обочине. Женщины водят — и водят вполне себе хорошо. Аккуратно и вдумчиво, без этих наших мужских гонок, обычно. Не знаю, что там говорит статистика по частоте ДТП в разрезе полов. У нас с женой семь один в мою пользу.

Еще одна беда — карьера. На западе давно определились. Женщина может ее строить, если хочется, права у всех одинаковые, в декрете мужики тоже пусть сидят и покормят детишек накладной грудью. На востоке — наоборот, патриархат, женщины сидят дома и красивые. У нас, в самом центре Европы, что-то среднее. В итоге женщина всем должна. И на работе, и дома. Даже если восемь часов она провела в офисе, все равно: ребенка из сада забери, котлет нажарь, в доме прибери. Как говорится, хорошей жене самой нужна жена.



Фото: annetaintor.com

Сложно реализоваться и в деловой сфере, и в семейной одинаково хорошо. А если выбирать между карьерой и семьей, то никак не угадать, поскольку правильного ответа не существует.

Останешься дома — все время будешь думать об упущенных возможностях. Зачем тогда были нужны все эти высшие образования и опыт работы? К тому же попадешь в финансовую зависимость от мужа. Вроде ты полноправный член семьи, но вынуждена просить деньги. Это слегка унизительно, согласитесь. И ставит мужа в привилегированное положение, которым очень соблазнительно при случае воспользоваться: завести себе любовницу, купить мотоцикл или заняться триатлоном. Мол, а что она скажет? Я же ее кормлю! И семью кормлю.

Еще со временем ты, погрузившись в домашние заботы, перестанешь быть в курсе новостей, котировок и политического ландшафта. И муж начнет тебя слегка недооценивать, слушать твое мнение с нисхождением, не отрываясь от смартфона, приговаривая «зато борщ у тебя замечательный».

Можно бросить все силы на карьеру — и первыми заклюют свои же, женщины: мамы, тетки, бабушки, замужние подруги, знакомые «яжематери». А как же биологические часики? А как же очаг? «Уже тридцать, и все без мужика», и вздох такой, сочувствующий. К тому же, как уже упоминалось выше, чтобы быть с мужиками хотя бы наравне, нужно будет вкалывать в два раза больше. И когда придет момент какого-нибудь повышения, big boss, несмотря на все заслуги и подвиги, легко может отдать предпочтение конкуренту-мужчине. Потому что он мужчина. Потому что с ним можно в курилке поговорить про футбол, хоккей и женщин. Потому что он выше ростом, его баритон внушительно звучит. Потому что в сознании подчиненных руководителем должен быть мужик.

Знаете, я вообще против радикального феминизма. Но нельзя не признать, что и у нас не все ладно.

Истина, как всегда, будет где-то посередине.

Я вообще считаю, что миром правят женщины. Всегда правили и всегда будут править. Или, как прекрасно сформулировали (жаль, что не я), женщина не хочет ничего решать, но на все хочет влиять. И влияет. Незаметно, по-женски.

Но главное — возможности должны быть!



Фото: скриншот со страницы facebook.com/bestadvt

У человека (а женщина — человек) должен быть выбор. Хочешь заниматься бизнесом — вперед! Хочешь летать в космос — пожалуйста. Хочешь посвятить жизнь науке — без проблем.

Но, с другой стороны, если ты, умничка, отличница, с IQ выше, чем у Эйнштейна, решила растить детишек, крутить голубцы и поддерживать своего мужчину, какой бы ни был, в его делах — ради бога! Да будет так!

Без осуждения, без перешептываний за спиной, без оглядки на мнение окружающих.

Нужно дать женщине возможность самой сделать выбор. И уважать этот выбор. Иначе как можно говорить об уважении к женщине в целом?

А уважение к женщине вытекает из уважения к человеку вообще, к личности.

Даже если у этой личности такая попа, мимо которой сложно пройти молча.