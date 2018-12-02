7 вещей, которые не стоит давать в долг, даже лучшей подруге





Если вы вдруг стали замечать, что все в вашей жизни пошло наперекосяк, не спешите винить в этом окружающих. Лучше вспомните, не делились ли вы с кем-то своими вещами. Ведь, согласно приметам и суевериям, передавая что-то окружающим, мы тем самым отдаем частичку своей энергетики и становимся магнитом для несчастий. Мы составили список того, что не стоит одалживать другим людям, если вы, конечно, хотите сохранить свои удачу и благополучие.

Кухонная утварь

Сейчас это не такая распространенная практика, как раньше, когда устраивались шумные застолья и все семейные праздники отмечались исключительно дома. Тогда никого не удивляла просьба соседей одолжить лишние ложки, вилки, кружки, фужеры или тарелки, потому что гостей зачастую приходило так много, что хозяевам просто не хватало посуды на всех. В наше время это почти не практикуется, однако вдруг у людей, которые живут с вами на одной лестничной клетке, случилось новоселье и им не хватило посуды, не торопитесь им помогать. Эксперты напоминают, что посуда сохраняет в себе энергетику дома, поэтому если вы ее одалживаете, то можно накликать несчастья на собственную голову, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая ссорами, разборками и разрывом отношений с супругом. Поэтому лучше все свои чашки, тарелки и ложки держать при себе и не передавать в руки соседей.

Соль

«А как же раньше наши мамы и бабушки одалживали соль соседям?» — спросите вы. Да, одалживали, но вспомните, действительно ли после этого все в их жизни было так радостно? Эксперты утверждают, что кристаллы соли впитывают в себя вашу энергию и обладают энергетической памятью, поэтому вы практически отдаете свою энергию и жизненные силы другому человеку. И неудивительно, если после этого вы будете чувствовать себя разбитым и уставшим, словно разгрузили несколько вагонов с углем. Если вам так хочется помочь человеку, у которого (всякое бывает) и правда резко закончилась соль, то ни в коем случае не передавайте ее из рук в руки, а лучше поставьте ее на стол, комод или тумбочку, откуда ее и заберут. И, если верить суеверию, нужно попросить за это символическую плату, пусть даже 1 рубль, так спокойнее.

Хлебобулочные изделия

«Хлеб всему голова!» — не зря наши предки следовали данному правилу и очень бережно относились к хлебобулочным изделиям. Делиться с ним, конечно, можно, но лишь в том случае, если вы делаете это правильно. Например, если вдруг у вас осталась последняя условно горбушка хлеба (или половинка), то ни в коем случае ее не отдавайте. Иначе это может привести к нищете и вы сами окажетесь в роли просящего. Другое дело, если у вас несколько буханок хлеба и вам не жалко дать одну или отрезать, скажем, часть. Но следует помнить, что нельзя передавать хлеб через порог, иначе вместе с ним «отдадите» семейное благополучие и счастье. И еще одно правило: не следует делиться хлебом после заката, иначе вас будут преследовать неудачи и разочарования.

Ювелирные украшения и бижутерия

Казалось бы, что такого, если одолжить подруге понравившееся кольцо, колье или даже серьги? Или, наоборот, для вашего свидания выбрать что-то из ее ювелирной коллекции? Но не все так просто. Специалисты утверждают, что камни и металлы «привязываются» к одному человеку и не любят частых перемен. К тому же никогда не знаешь, какой энергетикой обладает человек, до вас носивший это украшение, вдруг оно притянет к вам неудачи другого и вам придется столкнуться с большим количеством проблем. По этой же причине эксперты рекомендуют не примерять сразу же фамильные драгоценности. Если вам бабушка, например, передала шкатулку со старинными украшениями, то пусть они сначала к вам «привыкнут» и лишь потом их можно будет носить. В истории известно немало случаев, когда фамильные драгоценности приносили несчастья своим новым владельцам, вплоть до полного разорения или распада семьи.

Одежда и обувь

Даже если вы менялись раньше одеждой (или обувью) с подружкой или сестрой и не видели в этом ничего плохого, то это не значит, что вы поступали правильно. И дело тут вовсе не в соблюдении элементарных правил гигиены, а в том, что любая вещь, которую вы надевали даже нерегулярно, сохраняет вашу энергию. А когда вы передаете одежду другим людям, вы словно отдаете частичку себя и своего везения. Поэтому у другого человека может вдруг резко все наладиться, а у вас, напротив, ухудшиться. Передавать вещи можно лишь в том случае, если вы их давно не носите и готовы подарить либо решили их продать, чтобы освободить место в гардеробе. В этом случае, по мнению экспертов, энергетическая связь разбивается и ненужные вещи находят новых хозяев, а вы сохраняете покой и гармонию в своем доме.

Мыло и банные принадлежности

Мыло, так же как и полотенца, мочалку, косметические средства, дезодорант, маникюрный набор и прочие банные принадлежности, тоже не следует одалживать другим людям. Связано это прежде всего с вопросами гигиены. Эксперты напоминают, что на поверхности этих вещей скапливается большое количество бактерий, поэтому если вы одалживаете их другим, то, считайте, потом к вам в организм попадают чужие микробы. Оно вам надо?

Веник и щетка (для уборки)

Еще наши предки приписывали тому же венику практически магические свойства и верили, что с его помощью можно как избавиться от негативной энергетики в доме, так и накликать беду на все семейство. Так, например, согласно приметам, нельзя держать в доме два веника, иначе можно привлечь финансовые проблемы и прочие неприятности. Также не рекомендуется разрешать другим людям подметать полы в вашем жилище, иначе можно отпугнуть удачу и везение надолго покинет ваш дом. А вот если соседка, скажем, заглянула к вам с просьбой срочно одолжить щетку для уборки или тот же веник, то либо дарите ей насовсем, либо вежливо откажитесь. В противном случае, если вы одолжите сей предмет с возвратом, можно ненароком «вынести» из дома деньги и попасть в долговую яму.