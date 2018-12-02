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Карбалевич: Как только Лукашенко начинает скандалить, Москва вынуждена идти на уступки.

03.12.2018 07:24 — Разное | UDF  
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Зачем Беларуси усиление интеграции в рамках ЕАЭС?

Александр Лукашенко заявляет, что «не отворачивается» от России в направлении Запада и подчеркивает уникальность исторического шанса по усилению интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Насколько это выгодно Беларуси?

Что касается интеграции, то, по словам политолога Валерия Карбалевича, с точки зрения Беларуси есть целый ряд проблем в деятельности ЕАЭС.

—- Лукашенко, принимая глав правительств стран-участниц ЕАЭС недавно в Минске, как раз и говорил, какие проблемы надо решать. Например, он поднимает вопрос о перераспределении импортных пошлин в рамках ЕАЭС, считая, что Беларуси невыгодно существующее статус-кво.

— Что для него важнее – независимость Беларуси или интеграционные проекты?

— Думаю, Лукашенко не противопоставляет одно другому. Он понимает, что без российской экономической поддержки, без политики интеграции с Россией белорусская экономика не в состоянии самостоятельно выжить. Экономическая поддержка со стороны России является одним из факторов выживания Беларуси как независимого государства. Так что здесь он не противоречит собственной логике.

— Но формально у нас существует союзное государство с Россией. Зачем нам тогда ЕАЭС?

— Вступление Беларуси во все интеграционные проекты, которые создает Россия, это главное условие лояльности России и сохранения экономической помощи с ее стороны. Если бы Беларусь не вступила в ЕАЭС, не было бы льготных условий получения нефти и газа из России, льготных условий поставок белорусских товаров на российский рынок, не было бы российских кредитов. Поэтому Беларусь входит и в СНГ, и в ЕАЭС, и в ОДКБ, Лукашенко регулярно ездит на все саммиты, хотя большинство из них в последнее время стали простой формальностью. Но эти поездки означают демонстрацию лояльности России.

— Тем не менее Лукашенко все чаще открыто высказывает неудовлетворенность результатами этих саммитов.

— Лукашенко в отличие от других лидеров постсоветских государств, входящих в эти объединения, не может долго держать в себе разногласия. Он обязательно выносит их в публичную плоскость. Это его политический стиль, который отличается от политического стиля тех же Назарбаева и Путина, предпочитающих решать политические разногласия в кулуарах. Отчасти это и способ давления на Россию, на российское общественное мнение, поскольку недовольство вокруг интеграционных объединений, в конечном счете, есть результат политики России. Так что здесь главные претензии в адрес России. Мол, смотрите, главный союзник недоволен, главного союзника обижают.

Опыт показывает, что все это в прошлом неплохо работало. Как только Лукашенко начинает ругаться, скандалить, Москва так или иначе вынуждена идти на уступки. Так что вынос в публичную плоскость разногласий – это, кроме всего прочего, такой тактический момент.

 
Теги: Минск
 
 
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