



Почему требовать от безработных оплату полных тарифов невыгодно

Пряник вместо кнута – так дешевле и надежней

В Беларуси создана база не участвующих в госрасходах граждан, которая помогает определить, кому начислять оплату некоторых коммунальных услуг по полным тарифам.Каждый месяц за коммунальные услуги так называемые тунеядцы будут платить примерно на 20-30 рублей больше, чем остальные граждане. Окупятся ли усилия властей по поиску не участвующих в экономике, их систематизации, внесению в базу данных, налаживанию ее работы, приему тех, кто будет приносить доказательства того, что не входит в список «тунеядцев»?Изначально Декрет №3 предполагал обложение налогом тех, кто зарабатывает, но находится в серой зоне экономики. Идея неплохая, признает эксперт Центра экономических исследований BEROC. Но чтобы его реализовать в задуманном ракурсе, у госорганов оказалось недостаточно сведений о людях, которые попали бы в категорию неплательщиков налогов. В итоге под одну гребенку постригли всех, кто не работал и не был зарегистрирован в центрах занятости. Первая редакция документа не сработала, и идею решили усовершенствовать.Вторая попытка отличается лишь способом сбора денег с неработающих, а не пересмотром методов поиска тех, кого стоило бы обязать делиться с государством.Облагать налогом или дополнительными расходами всех неработающих экономически нецелесообразно, убежден Лев Львовский. По многим причинам — от гуманитарных до сугубо экономических. Не зря же почти во всех развитых странах есть пособия по безработице или страховка от нее.— Пособие по безработице существует не только для того, чтобы помочь людям, которые, потеряв работу, попали в трудную ситуацию. Оно имеет важное экономическое значение – если люди ищут работу, не торопясь, то общая эффективность экономики улучшается. Финансовая поддержка позволяет безработному найти более подходящую работу, а нанимателям – лучшего работника, — объясняет Лев Львовский.К тому же, некоторые не работают по той причине, что их обеспечивает партнер. Это означает еще и то, что из своих внушительных доходов он платит большие суммы налогов.— Непонятно, зачем эту семью облагать дополнительным налогом. Тем более что уплачиваемые работающими людьми налоги у нас высокие – сумма подоходного налога вместе со всеми социальными взносами составляет почти 50% от зарплаты работника, — отмечает эксперт.Беларусь декларирует свою социальность. Но такие государства собирают высокие налоги, чтобы помогать нуждающимся и оказавшимся в сложной ситуации. А взимать с неработающих дополнительные выплаты – это механизм из совсем другого примера государственного устройства.Получается, что изначальная идея обложить плоским налогом людей, занятых в серой экономике, сама по себе была правильной. Но подкачала ее реализация. Перед принятием любых решений и документов стоило изучить ситуацию, и убедиться, что человек действительно зарабатывает и не доплачивает государству налоги.— Есть механизмы для того, чтобы это узнать. Например, если в семье никто из взрослых не работает, а они живут чуть ли не во дворце, ездят на хорошей машине, то такое поведение называют подозрительным потреблением. И это повод для проверки домохозяйства налоговыми службами, — отмечает Лев Львовский.Хоть и в таком случае не имеет большого смысла вводить налог в 20 базовых величин или заставлять семью платить ЖКУ по полным тарифам: если у семьи есть нелегальный доход, недоплаченные налоги могут быть намного больше.Кроме прочего, расходы на работу по декретам №3 и №1 в разы превышают получаемые государством выгоды.— Уже лет шесть представители бизнеса убеждают правительство в необходимости проведения амнистии капитала и налоговой амнистии, которая касалась бы и юридических, и физических лиц, и осужденных за так называемые экономические преступления, — рассказывает руководитель Научно-исследовательского центра МизесаЭто привело бы к раскрепощению источников инвестиций. Создание условий, в которых государству будут больше доверять внутренние инвесторы, нередко до этого прятавшие деньги не от хорошей жизни, приведет к лучшим условиям для привлечения зарубежного капитала.Налоговую амнистию вполне логично применить и к работающим неофициально физическим лицам.Случается, что человек, занятый в серой экономике, застревает в таком порочном цикле — какое-то время он не платил налог со своих заработков, а через годы ему рискованно переходить в легальную сферу, потому что это вызовет вопросы о прежней деятельности и есть даже риск понести уголовную ответственность, отмечает Лев Львовский.Чтобы подтолкнуть таких людей узаконить свою занятость и платить налоги, некоторые страны и проводят налоговую амнистию — не чаще, чем раз в 10-15 лет.1 Проводя налоговую амнистию, предлагают сообщить о неуплаченных налогах за предыдущее время, заплатить их, возможно с каким-то штрафом, но без риска понести уголовную ответственность, — говорит эксперт BEROC.Отчасти это практикуется в Беларуси в отношении руководителей предприятий, которых задерживают за неуплату налогов, но отпускают после возмещения ущерба. И применить такую меру в отношении более широкого круга участников серого рынка было бы разумно, считает Лев Львовский.Доля теневой экономики в Беларуси, по данным Международного валютного фонда, достигает 32% от ВВП. Проведя налоговую амнистию, власти способствовали бы выведению из серой экономики в легальный оборот больших денег. А вернувшиеся в легальную зону рынка работники, увеличили бы занятость, стали бы платить налоги и социальные выплаты.Амнистия капитала и декриминализация экономических преступлений способствовали бы еще и выполнению программы по повышению ВВП до 100 миллиардов долларов к 2025 году, заключает Ярослав Романчук.