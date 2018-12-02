Начать зиму с TheatreHD: что готовит проект в декабре

В разгар новогодних ярмарок и праздничных хлопот проект TheatreHD в Беларуси предлагает отдохнуть в кинозале и насладиться лучшими британскими, итальянскими и французскими постановками. Декабрьская афиша порадует поклонников театра прямой трансляцией «Травиаты» Metropolitan Opera, премьерой в арт-лектории, пьесой на двоих «Красный» и уже полюбившимися минчанам постановками с Иэном Маккеленом и Бенедиктом Камбербэтчем. Пропустить театральный декабрь невозможно!





Первый зимний месяц начнется оперой Джузеппе Верди в постановке Сони Фриссел. 1 декабря в кинотеатре «Центральный» покажут «Аиду» Metropolitan Opera. История любви, разворачивающаяся на фоне войны между Египтом и Эфиопией, удивительным образом сочетает пафос и пронзительно-нежную лиричность. Сочиненная по заказу египетского хедива, «Аида» была приурочена к открытию Суэцкого канала. Заглавную роль исполняет блистательная сопрано Анна Нетребко. Вместе с ней на сцену выйдут Александр Антоненко в роли благородного Радамеса и Анита Рачвелишвили в роли царственной и страстной Амнерис. Воскресенье 2 декабря «Центральный» предлагает провести вместе с «Дон Кихотом» – либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Веселый, искрометный, темпераментный «Дон Кихот» – один из самых любимых труппой Большого и зрителями балетов в репертуаре театра. На сцене и в зале царит атмосфера праздника, которого нам так не хватает в жизни, а знаменитые 32 фуэте венчают этот праздник королевским финалом.

Новая неделя в TheatreHD начнется во вторник 4 декабря премьерой спектакля «Красный» с номинантом на премию «Эмми» и «Золотой Глобус» Альфредом Молина. Молина в роли невротика Ротко показывает всю титаническую мощь своего таланта. Пьесы вроде «Красного» в англоязычной театральной среде называют two-handers – то есть, пьесы на двоих. В ней, действительно, два героя: Марк Ротко, суперзвезда американской живописи, любимец Рокфеллеров и Кеннеди, самый дорогостоящий живописец ХХ века; и его молодой ассистент Кен. Интрига пьесы – внутренняя борьба Ротко с «попсовостью» его очередного проекта – серии больших полотен, заказанных пафосным манхэттенским рестораном Four Seasons. Если вдруг не успеете – увидеть «Красный» второй раз можно 5 декабря в Falcon Club Бутик Кино.

«Король Лир» снова на минских экранах. 5 декабря в Silver Screen Velcom cinema – «последняя большая шекспировская роль» Иэна МакКелена и прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби. А 9 декабря зрителям предложат взглянуть на известные и редкие работы Дега, а также узнать историю его поиска идеала в искусстве, для достижения которого художник экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров. Дега редко был доволен своими работами, поэтому при жизни не выставлял многие рисунки и скульптуры. Сейчас они поражают своей выразительностью и точностью деталей. Арт-лекторий «Дега: Страсть к совершенству» покажут в кинотеатре «Центральный».

«Зимняя сказка» – одна из восхитительно «неправильных» пьес Шекспира – будет показана 12 декабря в Falcon Club Бутик Кино. Ее первые три акта – запутанная драма с гипертрофированной дружбой, немотивированной ревностью, попытками отравления, смертями и дельфийским оракулом. Два последних акта – трогательная пастораль, полная запоздалых примирений, межклассовых браков и оживших статуй. «Почему бы не отдать должное «проблемам» этой пьесы и не повеселиться – вместо того, чтобы пытаться маскировать их?» – написали о спектакли The Guardian. В преддверии Рождества TheatreHD предлагает посмотреть также шедевр классики и «самую новогоднюю» из всех сказок – «Щелкунчик». Главная рождественская история, обязательная составляющая зимних праздников, волшебство, предчувствие и ожидание чуда, гениальная и любимая музыка – всё это балет Юрия Григоровича по мотивам сказки Гофмана в постановке Большого театра. Покажут «Щелкунчика» 23 декабря в «Центральном».

О том, «Как важно быть серьезным», расскажет комедия, созданная театром «Водевиль». 11 декабря в гродненской «Красной звезде» и 18 декабря в кинотеатре «Центральный» – свежий и острый взгляд режиссера Майкла Фентимэна на пьесу Оскара Уайльда. Фентимэн делает персонажей Уайльда героями дня сегодняшнего. Иногда брутальность и «громкость» поведения таких викторианских героев могут показаться слегка преувеличенными, а некоторые детали их интерьеров – чуть абсурдными. Но именно такое комическое «зашкаливание» и придает спектаклю свежую остроту. Еще одна «уайльдовская» постановка от театра «Водевиль» – «Идеальный муж». Ее покажут 12 декабря в Silver Screen Velcom cinema. Сюжет пьесы, по ходу которой Алджернон и его друг Джек меняют социальные маски в поисках выгодных партий для брака, кажется невероятно «продвинутым» даже по сегодняшним, не оглядывающимся на мораль меркам. В ролях – звезды лондонской сцены Натаниель Паркер и Фрэнсис Барбер, ведомые отцовско-сыновним дуэтом Эдварда и Фредди Фоксов.

Премьера в зимней афише! «Травиата» – новая постановка бессмертной трагедии Верди под музыкальным руководством Янника Незе-Сегена, в сценической версии Майкла Майера. Партию обреченной на гибель Виолетты исполнит Диана Дамрау, ее возлюбленного Альфреда – Хуан Диего Флорес, а его заботливого отца Жоржа Жермона – Куинн Келси. Согласно задумке режиссера действие оперы разворачивается между мечтой и реальностью, рисуя последний год жизни больной Виолетты как цепочку эпизодов, от весны и надежды до смертельной зимы. Янник Незе-Сеген охотно подхватывает рассуждения режиссера: самым важным в партитуре он считает ее нежность, хрупкость и в то же время неослабевающее драматическое напряжение. «В «Травиате» сконцентрирован весь Верди», – считает главный дирижер Metropolitan Opera. Опера Джузеппе Верди в прямой трансляции будет показана 15 декабря в кинотеатре «Центральный».

Постановка «Франкенштейн: Ли Миллер», которая обрела успех у минского зрителя, повторится этой зимой. 19 декабря в Falcon Club Бутик Кино покажут триумфальное возвращение режиссера Дэни Бойла на сцену Королевского Национального театра. Напомним, что «Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа, и на Джонни Ли Миллера – в роли его создателя. Но не только: это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями. Еще одна постановка будет показана в этот день – «Лукреция Борджия» по пьесе Виктора Гюго. «Эта пьеса предполагает широту жеста и чувства, игру, в которой допустимо смешное, нелепое и преувеличенное; в которой гротеск соседствует с возвышенным. Мне хотелось сделать Лукрецию в меньшей степени драматической героиней, и в большей – аллегорией парии», – говорит режиссер Дени Подалидес. Спектакль театра «Камеди Франсез» – 19 декабря в Silver Screen Velcom cinema.

Линкольн-центр с мюзиклом «Король и я» завершит год собаки 25 декабря в «Центральном», 26 декабря в Silver Screen Velcom cinema и Falcon Club Бутик Кино. Основанная на реальных событиях история жизни английской школьной учительницы при дворе короля Сиама поражала воображение уже первых зрителей в 1956 году экзотическим противостоянием викторианских нарядов и устоев – и пышного блеска и деспотизма королевского двора Сиама (нынешний Таиланд). Мюзикл – не калейдоскоп красивых картинок экзотичного Сиама, а исследование точки, где культуры расходятся и как люди с разными привычками и традициями могут учиться друг у друга.