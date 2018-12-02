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Проверять, заперты ли подвалы и чердаки, будут еженедельно в Минске

03.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Работники жилищных служб будут еженедельно обследовать входы в технические и подсобные помещения в жилфонде Минска, чтобы своевременно выявлять, где не ограничен доступ посторонних в такие помещения, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрия Кукашука.

Еженедельный выборочный мониторинг таких помещений будут выполнять и специалисты МГЖХ. Будет проведена дополнительная инвентаризация входов в подсобные помещения с указанием видов и состояния запорных устройств на дверях. 

За последние 4 года в Минске заменили на металлические более 14 тысяч дверей на входах в технические помещения жилых домов. Полностью оснастить чердаки и подвалы жилфонда столицы металлическими дверями планируется в течение следующего года.

В общей сложности в 6,7 тыс. жилых домов в Минске, которые находятся на обслуживании организаций ЖКХ, - 17 502 входа в подвалы, 5183 - на чердаки и 9060 - на технические этажи. В 2 542 домах в подвалах имеются кладовки жильцов.

Перед коммунальщиками стоит задача очистить чердаки и подвалы от мусора и ограничить туда доступ посторонних, чтобы повысить пожарную безопасность.

 
Теги: Минск
 
 
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Работники жилищных служб будут еженедельно обследовать входы в технические и подсобные помещения в жилфонде Минска, чтобы своевременно выявлять, где не ограничен...
 
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