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Как быстро прогреть автомобиль

03.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Выходя из теплого дома или офиса на мороз хочется побыстрее прогреть салон автомобиля. Однако на это может уйти до получаса, свидетельствуют тесты ADAC. К ним мы вернемся позже, а пока - несколько советов, как ускорить прогревание салона.

Уберите снег 

Обязательно очистите от снега капот и лобовое стекло, и, что важнее всего с точки зрения работы "печки", - решетки, через которые в салон поступает воздух.

Не спешите включать обогрев

Очень хочется включить обогрев сразу же после того, как сели за руль - а то и загодя, возясь рядом с машиной. Однако не стоит спешить - пока жидкость в системе не нагреется после того, как вы завели автомобиль, в салон будет поступать холодный воздух. Подождите буквально пару минут.

Отправляйтесь в путь

Не ждите, пока салон прогреется до комфортной температуры, стоя на парковке. После того, как завели автомобиль - выезжайте, он быстрее прогреется в движении.

Настройте поток

Направьте поток воздуха на ноги. Теплый воздух будет подниматься вверх, равномерно обогревая салон.

Прошлой зимой эксперты ADAC протестировали сотню популярных автомобилей на то, насколько быстро можно обогреть их салоны зимой. С -10ºC машины прогревали до +23ºC. Нормальным показателем эксперты назвали время от 10 до 12 минут. Пока специалисты готовят свежие эксперименты, вспомним результаты прежнего, не потерявшего актуальность.

Быстрее всех прогреваются:

  • BMW M550d
  • Nissan 370Z Roadster Automatic
  • Mercedes SL 350 7G-Tronic Plus
  • Mazda 3 1.6
  • BMW 640d Gran Coupé
  • Mercedes GLK 250 CDI BlueTEC 7G-Tronic Plus
  • BMW 750d
  • Mercedes SLK 55 AMG Speedshift Plus

На "четверку" прошли тест:

  • Toyota GT86 2.0
  • Porsche 911 Carrera Coupé S PDK
  • Audi A3 1.8 TFSI
  • Mercedes E 300 BlueTEC HYBRID 7G-Tronic Plus
  • BMW ActiveHybrid 5
  • BMW Z4 sDrive28i
  • Mini Cooper S Roadster
  • VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion
  • Audi A6 2.0 TFSI hybrid
  • Jaguar XK 5.0 V8 Cabriolet
  • Suzuki Swift 1600 Sport
  • KIA cee´d 1.6 GDI DCT
  • Audi A5 Coupé 1.8 TFSI
  • VW CC 1.8 TSI
  • BMW 320d Touring BluePerformance Automatic
  • VW Polo BlueGT
  • Honda Insight 1.3 Hybrid
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex
  • Renault Laguna Coupé dCi 175 Automatic
  • Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY 7G-DCT
  • Seat Ibiza 1.2 TSI Ecomotive
  • VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
  • Citroen DS4 HDi 110
  • KIA Optima 1.7 CRDi Automatic
  • Skoda Rapid 1.2 TSI
  • Nissan Navara Double Cab 2.5 dCi
  • Peugeot 508 RXH Automatik
  • VW Beetle 1.6 TDI
  • Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S
  • Volvo XC90 D5 AWD Geartronic (7-местный)
  • Volvo V40 T3
  • Mazda 3 MPS
  • Chevrolet Cruze Station Wagon 1.4T
  • Peugeot 208 82 Vti
  • Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G
  • Seat Exeo ST 1.8 TSI
  • Hyundai i30cw 1.6 CRDi
  • KIA cee´d Sportswagon 1.6 CRDi 128 ISG
  • VW Golf 2.0 TDI BMT
  • Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex
  • Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D
  • BMW 116d Efficient Dynamics Edition
  • Hyundai i30 1.6 CRDi blue
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost
  • Renault Mégane Coupé ENERGY TCe 115

Посредственно показали себя:

  • Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
  • Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec
  • Ford Mondeo 1.6 EcoBoost
  • Opel Corsa 1.2 ecoFlex Start&Stop
  • Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP
  • Honda Civic 2.2 i-DTEC
  • Seat Mii 1.0
  • Seat Mii 1.0 Ecomotive
  • Skoda Citigo 1.0
  • VW up! 1.0 white up!
  • Fiat Punto 0.9 8V Twinair
  • Toyota Prius 1.8 Hybrid
  • Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex
  • Fiat Panda 1.2 8V
  • Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop
  • Toyota Prius+ 1.8 Hybrid
  • Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid
  • Toyota Aygo 1.0
  • Toyota Yaris Hybrid
  • Renault Twingo dCi 85 FAP
  • Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x2
  • Dacia Lodgy 1.5 dCi 110 FAP
  • Renault Grand Scénic ENERGY dCi 110
  • Renault Scénic ENERGY dCi 110 Start&Stop
  • Renault Mégane ENERGY dCi 130
  • Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6
  • Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic
  • Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D
  • Renault Kangoo Z.E. (2-местный)
  • Nissan Note 1.5 dCi
  • Volvo V40 D2
  • Ford Ranger 2.2 TDCi Double Cab

"Двойку" эксперты поставили:

  • Audi A1 Sportback 2.0 TDI
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex
  • Peugeot 208 e-HDi FAP 68 STOP&START EGS5
  • Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 FAP
 
 
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Выходя из теплого дома или офиса на мороз хочется побыстрее прогреть салон автомобиля. Однако на это может уйти до получаса, свидетельствуют тесты ADAC. К ним мы...
 
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