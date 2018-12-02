Как быстро прогреть автомобиль

Выходя из теплого дома или офиса на мороз хочется побыстрее прогреть салон автомобиля. Однако на это может уйти до получаса, свидетельствуют тесты ADAC. К ним мы вернемся позже, а пока - несколько советов, как ускорить прогревание салона.
Уберите снег
Обязательно очистите от снега капот и лобовое стекло, и, что важнее всего с точки зрения работы "печки", - решетки, через которые в салон поступает воздух.
Не спешите включать обогрев
Очень хочется включить обогрев сразу же после того, как сели за руль - а то и загодя, возясь рядом с машиной. Однако не стоит спешить - пока жидкость в системе не нагреется после того, как вы завели автомобиль, в салон будет поступать холодный воздух. Подождите буквально пару минут.
Отправляйтесь в путь
Не ждите, пока салон прогреется до комфортной температуры, стоя на парковке. После того, как завели автомобиль - выезжайте, он быстрее прогреется в движении.
Настройте поток
Направьте поток воздуха на ноги. Теплый воздух будет подниматься вверх, равномерно обогревая салон.
Прошлой зимой эксперты ADAC протестировали сотню популярных автомобилей на то, насколько быстро можно обогреть их салоны зимой. С -10ºC машины прогревали до +23ºC. Нормальным показателем эксперты назвали время от 10 до 12 минут. Пока специалисты готовят свежие эксперименты, вспомним результаты прежнего, не потерявшего актуальность.