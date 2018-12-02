Как быстро прогреть автомобиль

Выходя из теплого дома или офиса на мороз хочется побыстрее прогреть салон автомобиля. Однако на это может уйти до получаса, свидетельствуют тесты ADAC. К ним мы вернемся позже, а пока - несколько советов, как ускорить прогревание салона.

Уберите снег

Обязательно очистите от снега капот и лобовое стекло, и, что важнее всего с точки зрения работы "печки", - решетки, через которые в салон поступает воздух.

Не спешите включать обогрев

Очень хочется включить обогрев сразу же после того, как сели за руль - а то и загодя, возясь рядом с машиной. Однако не стоит спешить - пока жидкость в системе не нагреется после того, как вы завели автомобиль, в салон будет поступать холодный воздух. Подождите буквально пару минут.

Отправляйтесь в путь

Не ждите, пока салон прогреется до комфортной температуры, стоя на парковке. После того, как завели автомобиль - выезжайте, он быстрее прогреется в движении.

Настройте поток

Направьте поток воздуха на ноги. Теплый воздух будет подниматься вверх, равномерно обогревая салон.

Прошлой зимой эксперты ADAC протестировали сотню популярных автомобилей на то, насколько быстро можно обогреть их салоны зимой. С -10ºC машины прогревали до +23ºC. Нормальным показателем эксперты назвали время от 10 до 12 минут. Пока специалисты готовят свежие эксперименты, вспомним результаты прежнего, не потерявшего актуальность.

Быстрее всех прогреваются:

BMW M550d

Nissan 370Z Roadster Automatic

Mercedes SL 350 7G-Tronic Plus

Mazda 3 1.6

BMW 640d Gran Coupé

Mercedes GLK 250 CDI BlueTEC 7G-Tronic Plus

BMW 750d

Mercedes SLK 55 AMG Speedshift Plus

На "четверку" прошли тест:

Toyota GT86 2.0

Porsche 911 Carrera Coupé S PDK

Audi A3 1.8 TFSI

Mercedes E 300 BlueTEC HYBRID 7G-Tronic Plus

BMW ActiveHybrid 5

BMW Z4 sDrive28i

Mini Cooper S Roadster

VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion

Audi A6 2.0 TFSI hybrid

Jaguar XK 5.0 V8 Cabriolet

Suzuki Swift 1600 Sport

KIA cee´d 1.6 GDI DCT

Audi A5 Coupé 1.8 TFSI

VW CC 1.8 TSI

BMW 320d Touring BluePerformance Automatic

VW Polo BlueGT

Honda Insight 1.3 Hybrid

Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex

Renault Laguna Coupé dCi 175 Automatic

Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY 7G-DCT

Seat Ibiza 1.2 TSI Ecomotive

VW Passat Variant 2.0 TDI BMT

Citroen DS4 HDi 110

KIA Optima 1.7 CRDi Automatic

Skoda Rapid 1.2 TSI

Nissan Navara Double Cab 2.5 dCi

Peugeot 508 RXH Automatik

VW Beetle 1.6 TDI

Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S

Volvo XC90 D5 AWD Geartronic (7-местный)

Volvo V40 T3

Mazda 3 MPS

Chevrolet Cruze Station Wagon 1.4T

Peugeot 208 82 Vti

Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G

Seat Exeo ST 1.8 TSI

Hyundai i30cw 1.6 CRDi

KIA cee´d Sportswagon 1.6 CRDi 128 ISG

VW Golf 2.0 TDI BMT

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFlex

Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D

BMW 116d Efficient Dynamics Edition

Hyundai i30 1.6 CRDi blue

Ford Focus 1.0 EcoBoost

Renault Mégane Coupé ENERGY TCe 115

Посредственно показали себя:

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI

Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec

Ford Mondeo 1.6 EcoBoost

Opel Corsa 1.2 ecoFlex Start&Stop

Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP

Honda Civic 2.2 i-DTEC

Seat Mii 1.0

Seat Mii 1.0 Ecomotive

Skoda Citigo 1.0

VW up! 1.0 white up!

Fiat Punto 0.9 8V Twinair

Toyota Prius 1.8 Hybrid

Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex

Fiat Panda 1.2 8V

Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid

Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid

Toyota Aygo 1.0

Toyota Yaris Hybrid

Renault Twingo dCi 85 FAP

Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x2

Dacia Lodgy 1.5 dCi 110 FAP

Renault Grand Scénic ENERGY dCi 110

Renault Scénic ENERGY dCi 110 Start&Stop

Renault Mégane ENERGY dCi 130

Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6

Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic

Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D

Renault Kangoo Z.E. (2-местный)

Nissan Note 1.5 dCi

Volvo V40 D2

Ford Ranger 2.2 TDCi Double Cab

"Двойку" эксперты поставили:

Audi A1 Sportback 2.0 TDI

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFlex

Peugeot 208 e-HDi FAP 68 STOP&START EGS5

Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 FAP