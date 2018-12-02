В 2018 году изменение климата на себе почувствовал практически каждый житель планеты

В 2018 году продолжилось повышение глобальной температуры, сообщает служба новостей ООН. Нагревание и окисление мирового океана, таяние морских льдов и ледников, более частые и интенсивные стихийные бедствия на всех континентах планеты – все эти симптомы изменения климата не только не отступили, а усилились. Об этом говорится в предварительном заявлении Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2018 году.

На последние 22 года приходятся 20 самых теплых лет за всю историю наблюдений, причем последние четыре года – самые жаркие, сообщается в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Средняя глобальная температура в первые 10 месяцев этого года превысила тот же показатель за 1850-1900 годы почти на 1°C. Данные доклада основаны на информации агентств и партнеров ООН.

"У нас пока не получается сдержать повышение температуры, - заявил глава ВМО Петтери Таалас. – Концентрация парниковых газов в атмосфере снова достигла рекордных уровней, и если текущая тенденция продолжится, то, возможно, к концу века температура поднимется на 3-5°C. Если мы используем все известные нам ресурсы ископаемого топлива, температура поднимется еще выше".

"Напомню: мы – первое поколение, которое полностью понимает, что такое изменение климата, и последнее поколение, которое может что-то сделать, чтобы изменить эту ситуацию", - отметил Таалас.

"Это не просто цифры, - говорит заместитель Генерального секретаря ВМО Елена Манаенкова. – Каждая доля градуса потепления оказывает влияние на здоровье людей, доступ к продовольствию и питьевой воде, на исчезновение редких видов животных и растений, выживание коралловых рифов и морских флоры и фауны. Каждая доля градуса влияет на экономическую эффективность, продовольственную стабильность, надежность нашей инфраструктуры и городов, а также на таяние ледников, доступ к питьевой воде и будущее островов и прибрежных сообществ", - отметила она.

Доклад ВМО опубликован накануне переговоров по изменению климата, которые пройдут под эгидой ООН в Катовице, в Польше, 2-14 декабря. Главная цель встречи – согласовать шаги по выполнению Парижского соглашения по изменению климата, которое нацелено на удержание повышения глобальной температуры на уровне 1,5°C. Согласно данным доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 1,5°C – это достижимая цель, но она потребует беспрецедентных изменений образа жизни, энергетики и транспортной системы.

Ключевые аспекты предварительного заявления ВМО о состоянии климата в 2018 году

По данным ВМО, в 2018 году до рекордного уровня повысилась концентрация углекислого газа, метана и оксида азота в атмосфере.

Данные за первую половину 2018 года показывают, что температура мирового океана была самой высокой в истории. Океаны поглощают более 90 процентов энергии, которая задерживается в атмосфере парниковыми газами и 25 процентов эмиссий углекислого газа, в результате температура воды в океане повышается. Средний уровень моря в первой половине 2018 года на 2-3 мм превысил показатели за тот же период 2017 года. Площадь льдов Арктики и Антарктики в 2018 году по сравнению с предыдущим годом сократилась.

Число тропических циклонов в 2018 году превысило средние показатели во всех четырех бассейнах Северного полушария: здесь их было 70, а средний показатель – 53. Особенно активной была северная часть Тихого океана. В результате штормов пострадало и погибло множество людей.

Жаркая погода и засуха сковали большую часть Европы поздней весной и летом этого года. Сильнейшие пожары охватили Скандинавский полуостров. В июле и августе за Северным полярным кругом были отмечены температурные рекорды. В Германии долгое время держалась жаркая погода с температурами выше 30°C, в Великобритании, Бельгии, Ирландии и Франции тоже стояла необычная жара. Рейн обмелел настолько, что возникли проблемы с судоходством.

В восточной Австралии в 2018 году разразилась сильная засуха, в большой части страны с января по сентябрь выпала лишь половина обычной нормы осадков. Большие потери в сельском хозяйстве вызвала засуха в Южной Америке: в Уругвае и Аргентине.

В Японии и Южной Корее поставлен температурный рекорд (41,1°C и 41,0°C, соответственно).

В Алжире температура воздуха в июле достигла 51.3 °C – это тоже рекорд для страны.

Лесные пожары охватили Афины (Греция) 23 июля. Британская Колумбия (Канада) уже второй год подряд ставит рекорд по размерам территории сгоревших лесов. Масштабные пожары охватили Калифорнию.

По данным агентств ООН за 2017 год, из-за влияния изменения климата на сельскохозяйственную отрасль число голодающих вновь начало расти. Причем продовольственная ситуация в странах Африки в наибольшей степени подвержена влиянию изменения климата. В 2017 году на этом континенте 59 миллионам человек в 24 странах потребовалась срочная гуманитарная помощь. По данным Международной организации по миграции, из 17,7 миллионов внутренне перемещенных лиц во всем мире 2,3 миллиона оказались в этом положении из-за стихийных бедствий.