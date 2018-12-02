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Michelin раздал новые звезды ресторанам

03.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Всемирно известный кулинарный путеводитель Michelin обновил мировой рейтинг ресторанов и назвал города и страны, которые лидируют по количеству звезд, которыми удостоены заведения.

Как и прежде, среди городов лидерство держит Токио. В Токио по состоянию на 2018 год насчитывается 230 ресторанов, удостоенных мишленовских звезд. Для сравнения, в Париже - "всего" 113.

13 токийских заведений имеет по три звезды. Среди них - Kagurazaka Ishikawa с японской кухней, Quintessence с французской, ресторан, специализирующийся на суши Sushi Saito, и Usukifugu Yamadaya, главной изюминкой которого являются блюда из рыбы фугу.

Если же рассматривать страны в целом, то больше всего "мишленовских" ресторанов во Франции. Их число превышает 600. 

В странах СНГ ресторанов, отмеченных звездами Michelin пока нет. Как отмечают эксперты, причина заключается в том, что заведениями у нас занимаются в первую очередь не шеф-повара, а бизнесмены.

 
 
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Всемирно известный кулинарный путеводитель Michelin обновил мировой рейтинг ресторанов и назвал города и страны, которые лидируют по количеству звезд, которыми...
 
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