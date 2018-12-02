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Названы лучшие аэропорты для стыковочных рейсов

03.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Вместо долгих часов ожидания самолета в аэропору на стыковочном рейсе лучше отправиться в "отпуск в отпуске". Эксперты компании Netflights изучили 38 аэропортов мира, через которые чаще всего проходят стыковочные рейсы, и назвали десятку лучших для того, чтобы из них отправиться пусть в короткое, но интересное путешествие, до того, чтобы снова продолжить полет.

Оценка давалась по таким критериям, как расстояние от аэропорта до города, стоимость трансфера, удобство общественного транспорта, время на поездку до центра города, наличие большого числа достопримечательностей и развлечений и т.п.

Лидером рейтинга стал Амстердам. Даже, если у вас в запасе всего несколько часов, эксперты рекомендуют потратить их на прогулки вдоль каналов, ведь от местного аэропорта Схипхол всего 15 минут езды до города. К тому же, Амстердам славится яркой ночной жизнью. Даже если ваше ожидание рейса придется на ночные часы - скучать не придется.

"Серебро" получил Сингапур. Среди его достоинств - хороший выбор как "мишленовских" ресторанов, так и точек с недорогой, но вкусной едой. Добраться от аэропорта на метро до города можно всего за полчаса. В последние годы появляется и все больше организованных мини-туров для пассажиров стыковочных рейсов по главным местным достопримечательностям.

"Бронза" - у Лиссабона. Город обладает неповторимым шармом.

Также в десятку лидеров вошли Бангкок, Пекин, Дубай, Токио, Шанхай, Франкфурт и Ванкувер.

 
 
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Вместо долгих часов ожидания самолета в аэропору на стыковочном рейсе лучше отправиться в "отпуск в отпуске". Эксперты компании Netflights изучили 38 аэропортов мира,...
 
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