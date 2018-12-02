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Быстрый десерт из яблок и ягод. Пятый рецепт конкурса «Мастер-класс от читателей»
Два месяца назад мы вместе с
Рецепт крамбла в редакцию прислала минчанка Янина. В своем письме она обращает внимание: «Этот десерт является безопасным для детей, так как алкоголь в процессе нагревания испаряется». От себя добавим, что крамбл считают некалорийным блюдом (от 125 до 150 ккал на 100 г продукта), поэтому если вы следите за фигурой, но любите сладкое, обратите внимание на этот рецепт.
Ингредиенты:
Для начинки:
Крупные кисло-сладкие яблоки — 4−5 шт.;
Для крошки:
Мука высшего сорта — 150 г;
Приготовление:
1. Высыпаем в глубокую кастрюлю замороженные ягоды.
2. Заливаем их вином.
3. Посыпаем коричневым сахаром.
4. Добавляем несколько палочек корицы.
5. Доводим до кипения и варим на слабом огне около 5 минут.
6. Оставляем начинку остывать, тем временем готовим крошку. Высыпаем в миску муку.
7. Добавляем овсяные хлопья.
8. Затем сахар.
9. И сливочное масло.
10. Перемешиваем все руками до образования крупной крошки. Если смесь остается тягучей, досыпаем муку и хлопья.
11. Очищаем яблоки от кожицы и косточек.
12. Затем нарезаем их кубиками.
13. Посыпаем корицей.
14. Добавляем сахар.
15. И перемешиваем.
16. Начинаем делать крамбл. В форму для запекания сначала выкладываем яблоки.
17. Обильно поливаем их ягодно-винным соусом.
18. Засыпаем все крошкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
19. Готово! Крамбл можно есть прямо из формы для запекания, но любители эстетики могут сервировать его на тарелке мятой и мороженым.
Советы по выбору продуктов
О том, какие продукты лучше выбрать для крамбла, рассказывает повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко.
— Замороженные ягоды для блюда можно выбрать по своему вкусу, — говорит эксперт. — А вот яблоки нужны определенные — кисло-сладкие, как и говорит автор. Это нужно, чтобы десерт не стал приторным, в нем и так достаточно много сахара. Можно взять такие сорта, как Папировка, Антоновка, из поздних — Кутузовец. Качество лучше всего определять по запаху — хорошие плоды обычно имеют яркий аромат.
— Еще один важный ингредиент — овсяные хлопья, — утверждает Андрей. — Обычно в зависимости от качества они делятся на три вида под номерами 1, 2 и 3. Первые считаются самыми полезными — их делают из цельных зерен. Третьи — самые мелкие, они быстро развариваются и их обычно рекомендуют для кормления детей. Нам же лучше всего подойдет средний вариант — из хлопьев № 2 получится не слишком грубая крошка.
На этом наш конкурс объявляется завершенным. Уже в ближайшее время мы свяжемся со всеми пятью авторами опубликованных рецептов, чтобы передать им призы — сертификаты на сумму 200 рублей для покупок в гипермаркетах «Корона». Остальным желаем не расстраиваться, а следить за нашими новыми конкурсами — призов хватит на всех!
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Завершаем проект «Мастер-класс от читателей» рецептом ягодного крамбла - британского десерта в виде «перевернутого пирога». *Партнерский материал
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