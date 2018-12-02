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Быстрый десерт из яблок и ягод. Пятый рецепт конкурса «Мастер-класс от читателей»

03.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Два месяца назад мы вместе с сетью гипермаркетов «Корона» объявили о старте кулинарного конкурса «Мастер-класс от читателей». Все это время вы присылали нам свои любимые домашние рецепты, а мы выбирали самые интересные и готовили по ним блюда на своей студии. Сегодня настало время назвать имя последнего победителя и рассказать о пятом рецепте. Им станет крамбл — фруктовый десерт британского происхождения, который понравится тем, кто следит за своим весом.

Рецепт крамбла в редакцию прислала минчанка Янина. В своем письме она обращает внимание: «Этот десерт является безопасным для детей, так как алкоголь в процессе нагревания испаряется». От себя добавим, что крамбл считают некалорийным блюдом (от 125 до 150 ккал на 100 г продукта), поэтому если вы следите за фигурой, но любите сладкое, обратите внимание на этот рецепт.

Ингредиенты:

Для начинки:

Крупные кисло-сладкие яблоки — 4−5 шт.;
Замороженные ягоды (в нашем случае клубника и малина) — 250 г;
Красное десертное вино — 200 мл;
Корица — 2−3 палочки;
Молотая корица — 1 ч.л.;
Коричневый сахар — 5 ст.л.

Для крошки:

Мука высшего сорта — 150 г;
Овсяные хлопья — 150 г;
Сливочное масло — 150 г;
Сахар-песок — 120 г.


Приготовление:

1. Высыпаем в глубокую кастрюлю замороженные ягоды.


2. Заливаем их вином.


3. Посыпаем коричневым сахаром.


4. Добавляем несколько палочек корицы.


5. Доводим до кипения и варим на слабом огне около 5 минут.


6. Оставляем начинку остывать, тем временем готовим крошку. Высыпаем в миску муку.


7. Добавляем овсяные хлопья.


8. Затем сахар.


9. И сливочное масло.


10. Перемешиваем все руками до образования крупной крошки. Если смесь остается тягучей, досыпаем муку и хлопья.


11. Очищаем яблоки от кожицы и косточек.


12. Затем нарезаем их кубиками.


13. Посыпаем корицей.


14. Добавляем сахар.


15. И перемешиваем.


16. Начинаем делать крамбл. В форму для запекания сначала выкладываем яблоки.


17. Обильно поливаем их ягодно-винным соусом.


18. Засыпаем все крошкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.


19. Готово! Крамбл можно есть прямо из формы для запекания, но любители эстетики могут сервировать его на тарелке мятой и мороженым.


Советы по выбору продуктов

О том, какие продукты лучше выбрать для крамбла, рассказывает повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко.

— Замороженные ягоды для блюда можно выбрать по своему вкусу, — говорит эксперт. — А вот яблоки нужны определенные — кисло-сладкие, как и говорит автор. Это нужно, чтобы десерт не стал приторным, в нем и так достаточно много сахара. Можно взять такие сорта, как Папировка, Антоновка, из поздних — Кутузовец. Качество лучше всего определять по запаху — хорошие плоды обычно имеют яркий аромат.


— Еще один важный ингредиент — овсяные хлопья, — утверждает Андрей. — Обычно в зависимости от качества они делятся на три вида под номерами 1, 2 и 3. Первые считаются самыми полезными — их делают из цельных зерен. Третьи — самые мелкие, они быстро развариваются и их обычно рекомендуют для кормления детей. Нам же лучше всего подойдет средний вариант — из хлопьев № 2 получится не слишком грубая крошка.


На этом наш конкурс объявляется завершенным. Уже в ближайшее время мы свяжемся со всеми пятью авторами опубликованных рецептов, чтобы передать им призы — сертификаты на сумму 200 рублей для покупок в гипермаркетах «Корона». Остальным желаем не расстраиваться, а следить за нашими новыми конкурсами — призов хватит на всех!

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Завершаем проект «Мастер-класс от читателей» рецептом ягодного крамбла - британского десерта в виде «перевернутого пирога». *Партнерский материал
 
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