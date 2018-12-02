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Роспотребнадзор предупредил о распространении холеры

03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Роспотребнадзор предупредил о распространении холеры

Более 73 тысяч человек заболели холерой с начала 2018 года в мире, это необходимо учитывать это при планировании поездок, сообщает Роспотребнадзор (Россия) в пятницу.

"С начала текущего года в 37 странах мира число заболевших холерой превысило 73,3 тыс. человек, из них 1788 закончились летальным исходом, также зарегистрировано более 270 тысяч случаев подозрения на холеру", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, основная доля заболевших (более 70,2 тыс.) приходится на страны Африканского континента: Нигерия (свыше 24 тыс.), Конго (21,1 тыс.), Сомали (5,5 тыс.), Танзания (4,2 тыс.), Кения (1,4 тыс.). Также отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки, в том числе в Чили.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Специалисты напоминают, что в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности. В частности, необходимо употреблять только ту пищу, качество которой не вызывает сомнений, а также гарантированно безопасную воду (например, кипяченую) и напитки в фабричной упаковке. Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды.

Мясо, рыбу и морепродукты подвергать термической обработке. Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями. В случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах. Овощи и фрукты необходимо мыть безопасной водой и обдавать кипятком. Перед едой следует тщательно мыть руки с мылом.

При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в полость рта. Не рекомендуется купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, не использовать воду из таких водоемов для различных бытовых нужд.

Источник: interfax.ru

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