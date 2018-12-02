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Повысилась стоимость проезда в городском транспорте Гомельской области
03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Гомельской области повысилась стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте.
Так, в Жлобине плата за проезд в автобусе теперь составляет 55 коп.
В Гомеле фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличивается с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку. Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении составил Br0,65 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,60). При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05. Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возрастает.
Подготовила Людмила КРИЧКО.
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В Гомельской области повысилась стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте. Так, в Жлобине плата за проезд в...
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