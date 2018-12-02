В Беларуси в «базу тунеядцев» попали 500 тысяч человек

Те, кто попал в базу, будут платить 100% за горячую воду с января, за газ и отопление - с октября.

Сведения можно найти на едином портале государственных электронных услуг. Для входа нужны логин и пароль, которые можно получить в районной службе «одно окно».

В целом, по словам министра, ситуация на рынке труда Беларуси положительная. Общая безработица сложилась на уровне около 5%.