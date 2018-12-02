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В Беларуси в «базу тунеядцев» попали 500 тысяч человек

03.12.2018 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси в «базу тунеядцев» попали 500 тысяч человек
Фото из открытых источников

Те, кто попал в базу, будут платить 100% за горячую воду с января, за газ и отопление - с октября. 

Сведения можно найти на едином портале государственных электронных услуг. Для входа нужны логин и пароль, которые можно получить в районной службе «одно окно». 

В целом, по словам министра, ситуация на рынке труда Беларуси положительная. Общая безработица сложилась на уровне около 5%. 

С середины декабря в Минске заработает пилотный проект - электронная ярмарка вакансий. Пройти собеседование с нанимателем можно будет онлайн. 

В Беларуси в «базу тунеядцев» попали 500 тысяч человек
Каждый белорус сможет посмотреть базу данных «тунеядцев»
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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В базе данных незанятых в экономике, которая заработала с декабря 2018 года, около 500 000 белорусов, сообщила в интервью «Беларусь 1»министр труда и соцзащиты Ирина...
 
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