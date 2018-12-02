В ГАИ сообщили о датчиках контроля скорости на территории Могилевской области

О датчиках контроля скорости сообщили в УГАИ УВД Могоблисполкома. Временной промежуток для всех одинаковый — с 7 до 20 часов, а вот места разные.

Р93, Кировский район, км 73+500 — скоростные ограничения: легковые 90 км/ч, грузовые — 70 км/ч;

М8, Могилевский район, км 228+700, со скоростными ограничениями 90 км/ч для легковых и 70 км/ч для грузовых автомобилей;

М8, Быховский район, н.п. Следюки, км 273+400 — скоростные ограничения: 60 км/ч;

г.Могилев, ул. Минское шоссе, в районе минирынка — скоростные ограничения: 60 км/ч;

Р122, Могилевский район, км 15+800 — скоростные ограничения: 90 км/ч, грузовые — 70 км/ч.

ОАиП УГАИ УВД, напоминает, с 1 декабря участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей с использованием удерживающих устройств.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос.

В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. Необходимо обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы.