Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартует 3 декабря

С 3 декабря в Беларуси стартует республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

От работников МЧС можно будет узнать, как поставить безопасную новогоднюю елку, что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка, почему не стоит играть на льду, как не замерзнуть в сильный мороз, почему от курения в постели в нетрезвом состоянии до гибели в огне – один шаг, и что делать, если чрезвычайная ситуация все же произошла.

Акция пройдет она в четыре этапа. С 3-го и продлится до 7 декабря спасатели побывают в санаториях, оздоровительных центрах, профилакториях, домах отдыха, пансионатах, домах ветеранов и центрах социального обслуживания населения. Здесь всех участников мероприятий от спасателей ждут информационно-развлекательные программы, конкурсы и викторины, показ фильмы по ОБЖ и многое другое.

На втором этапе – с 10 по 19 декабря – обучать безопасности будут в общеобразовательных учреждениях, интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях в социально опасном положении. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, правила поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, главные составляющие безопасности детей в период зимних каникул. А к кому-то из многодетных семей, возможно, смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Третий этап пройдет с 20 по 25 декабря. Работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехнических изделий, на ледовых катках и детских учреждениях здравоохранения. Спасатели с помощью наглядно-изобразительной продукции, ростовых кукол, громкоговорителей попытаются донести важную мысль в преддверии Нового года: пиротехника – серьезный источник потенциальной опасности.

Завершающий этап — с 26 по 28 декабря – будет проходить в местах массового пребывания людей (открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д.). С населением спасатели поговорят в максимально доступной форме, поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое другое. А «разогревать» гостей мероприятия будут музыкальные артисты и коллективы.

На протяжении всей акции спасатели будут активно взаимодействовать со СМИ . Это викторины и акции на радио, публикации в печатных изданиях, сюжеты, видеоролики и бегущие строки на телевидении, а также тексты на интернет-порталах.

Обо всем это расскажут не только сотрудники МЧС , но и ребята из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. «Безопасный Новый год» традиционно не обходится без ярких и красочных конкурсов, развлекательных программ и массовых мероприятий.