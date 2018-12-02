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Поздно вечером в Минске эвакуировали общежитие БНТУ

03.12.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Поздно вечером в воскресенье в Минске на проспекте Независимости эвакуировали общежитие Белорусского национального технического университета.


Фото: twitter.com/112minsk

В здании произошел пожар. Как информируют в Twitter спасатели, еще до их прибытия люди самостоятельно покидали интернат. В 23:52 возгорание было ликвидировано. На снимках видно, что в одной из комнат огонь повредил имущество, этаж был задымлен, сообщает Еврорадио.

Подробности происшествия станут известны позже.


 
Теги: Минск
 
 
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Поздно вечером в воскресенье в Минске на проспекте Независимости эвакуировали общежитие Белорусского национального технического университета.
 
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