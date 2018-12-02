Поздно вечером в Минске эвакуировали общежитие БНТУ

Фото: twitter.com/112minsk

В здании произошел пожар. Как информируют в Twitter спасатели, еще до их прибытия люди самостоятельно покидали интернат. В 23:52 возгорание было ликвидировано. На снимках видно, что в одной из комнат огонь повредил имущество, этаж был задымлен,Еврорадио.