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Поздно вечером в Минске эвакуировали общежитие БНТУ
Поздно вечером в воскресенье в Минске на проспекте Независимости эвакуировали общежитие Белорусского национального технического университета.
Фото: twitter.com/112minsk
В здании произошел пожар. Как информируют в Twitter спасатели, еще до их прибытия люди самостоятельно покидали интернат. В 23:52 возгорание было ликвидировано. На снимках видно, что в одной из комнат огонь повредил имущество, этаж был задымлен,
Подробности происшествия станут известны позже.
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Поздно вечером в воскресенье в Минске на проспекте Независимости эвакуировали общежитие Белорусского национального технического университета.
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