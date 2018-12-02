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На озере в Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик
В Дрогичине (Брестская область) под лед провалился мальчик 10 лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МЧС.
Сообщение о происшествии поступило днем в воскресенье, 2 декабря. Мальчику 2008 г.р. помогли выбраться на берег горожане и прибывшие на место спасатели. Как сообщает
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В Дрогичине (Брестская область) под лед провалился мальчик 10 лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МЧС.
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