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Очевидцы: на станции метро «Площадь Победы» задымление
Очевидцы сообщили корреспонденту агентства
Запах дыма ощущается в вестибюле и возле эскалатора на выходе в сторону ул. Козлова. Запах настолько едкий, что у людей слезятся глаза, многие кашляют.
По состоянию на 8:47. Движение поездов не останавливалось.
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Очевидцы сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" о задымлении на станции метро «Площадь Победы».
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