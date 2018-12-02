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На Марсе нашли непонятный блестящий объект

03.12.2018 08:56 — Разное | Партизан  
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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.

Неопознанный объект, названый Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси - остров к северу от Шотландии - ред.), ранее заметили на одном из изображений с камеры марсохода.

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть - это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», - рассказала доктор Сюзанна Швенцер.

«Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления его происхождения потребуется химический анализ», - добавила она.


Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили «семью минутами ужаса», в кратере Гейл.

За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.


 
 
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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок.
 
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