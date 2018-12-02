Ошибочка вышла: почему не сбываются экономические прогнозы?









К такому выводу пришли Леонид Злотников и Владимир Акулич. Результаты их исследования опубликованы в предпоследнем номере журнала «Банковский вестник».





В любой сложной системе, как правило, все компоненты взаимосвязаны. Если изменить один компонент в отношении к другим вся система меняется. Для человека, который мыслит категориями математики, и представляет взаимосвязи в виде системы уравнений, это утверждение очевидно.





Управлять сложной системой из одного центра не получается не только в Беларуси, но и во всем мире. Именно поэтому в странах с президентской формой правления уровень ВВП на душу населения в среднем в 4 раза ниже, чем в странах с парламентской формой правления. В кибернетике (науке об управлении сложными системами) есть закон необходимого разнообразия. Чтобы принимать оптимальные решения нужно владеть и обрабатывать достаточным объемом информации, который можно измерить в битах. Например, когда водитель проезжает перекресток со светофором, он должен успеть обработать 1,5 бита информации (три возможных состояния сигнала светофора).









Возьмем пример с доводимым показателем (1000 рублей) по среднемесячной зарплате в стране. Предприятия могут различаться по виду экономической деятельности, форме собственности, региону, размеру, ориентации на внешний или внутренний рынок, изношенности основных средств, наличию или отсутствию долгов, уровню навыков и опыту работы руководителя, и т.д. Частная крупная экспортно-ориентированная IТ-компания, располагающаяся в Минске , которой управляет директор, закончивший университет в Оксфорде, и в которой рабочим языком является английский, давно уже получают несколько зарплат по 1000 рублей. Государственное сельхозпредприятие, располагающееся в городском поселке, которым руководит директор, закончивший Академию в Горках, не достигло зарплаты и 500 рублей. Для каждого из этих предприятий нужно было бы довести свое задание по зарплате. Но даже восемь перечисленных отличительных признаков (8 бит информации) дает 256 разных заданий. В действительности таких признаков гораздо больше. При 30-ти отличительных признаках, что не так уж нереально на практике, число возможных состояний составит уже бо ше миллиона. Из одного Центра просчитать все состояния в принципе невозможно. Либо это будет невозможно дорого. Поэтому и появляются вот такие усредненные задания в одном числе, которые абсурдны по своему содержанию. Затем эти задания приобретают статус директивных показателей, под выполнение которых выстроена вся вертикаль системы госуправления.









Аналогично в Центре берутся прогнозировать балансы спроса и предложения по отдельным товарам и товарным группам. Неудивительно, что ошибка прогноза при этом не укладывается в допустимые пределы. Потому что и здесь закон необходимого разнообразия не может быть соблюден. Вывод, который делают авторы исследования, – «планировать и прогнозировать показатели микроуровня не нужно. Слишком высока сложность. Это не задача правительства или ученых, это задача бизнеса».





В последнее время отдельные министерства взялись разрабатывать долгосрочные стратегии развития отдельных отраслей. Однако отдельные министерства не могут разрабатывать собственные стратегии развития. Они могут давать только предложения. Все министерства конкурируют за одни и те же трудовые, инвестиционные, инфраструктурные и прочие ресурсы. Если все спланируют рост, то на это не хватит ресурсов. Если кто-то спланировал рост, то кто-то должен спланировать падение. Поэтому программа развития страны должна сводиться на единой оптимизационной модели в каком-то едином вычислительном центре.









По-прежнему раздаются призывы регулировать не инфляцию (индекс потребительских цен), а цены на отдельные товары и услуги. Авторы исследовании напоминают, что согласно второй теореме Парето – оптимальное состояние на рынке можно реализовать в качестве равновесия, и «опыт развитых стран с саморегулируемой экономикой доказал, что рыночная экономика близка к оптимальному использованию ресурсов и в этом отношении оказалась намного эффективнее командной экономики в странах социализма». Из доказательства теоремы Парето следует, что «все процессы саморегулирования в экономике связаны воедино и влияют друг на другу, образуя гомеостатическую систему». Для равновесия целого необходимо, чтобы все части находились в равновесии. В любой сложной системе саморегуляция осуществляется через обратные отрицательные связи первого и второго порядка. В экономике в результате ежедневного взаимодействия миллионов людей формируются одновременно цены отдельных товаров и сформировавшаяся структура цен товаров, труда, капитала представляет собой обратные связи второго порядка. Не случайно один из разработчиков современной немецкой экономической модели В. Ойкен писал: «нельзя проводить конъюнктурную политику, которая под давлением сиюминутных трудностей ограничивает или полностью парализует функционирование механизма цен…такая политика обречена на провал». Когда гомеостатический (рыночный) механизм ценообразования нарушается действиями монополий или правительства, то эффективность производства снижается, – отмечают авторы исследования.





В странах с рыночной экономикой государство контролирует, как правило, 5-10% цен. В Беларуси доля регулируемых цен в корзине товаров и услуг, по которой рассчитывается ИПЦ, по-прежнему превышает 20%. В отдельные годы эта доля достигала 40%. Это искажает временные ряды данных, которые используются для моделирования экономики Беларуси и является одной из причин неточности макроэкономических прогнозов.





При этом авторы исследования утверждают, что в последние 10-15 лет главное назначение макроэкономических моделей – это расчет сценариев развития экономики, имитация различных ситуаций, проверка влияния всевозможных шоков, просчет разных альтернатив. Все это помогает лучше понять функционирование реальной экономики и принимать оптимальные управленческие решения на государственном уровне. У нас же по-прежнему ждут от макроэкономистов прогнозов, да еще, на 1-3 или 5 лет вперед, а затем любят эти прогнозные значения превратить в директивные. На самом деле, модель может давать большое множество сценариев развития экономики в зависимости от различных условий, в том числе внешних. Условия могут несколько раз меняться в течение одного года и даже квартала. Поэтому долгосрочные макроэкономические прогнозы в принципе не могут быть точными. В подобной ситуации находятся, например, метеорологи, которые дают только краткосрочные прогнозы (на 2-3 недели). Затем, при изменении условий, на численных моделях рассчитывается новый прогноз.





В исследовании показывается, что дальнейшее развитие экономики Беларуси предполагает обращение с ней как с большой сложной системой, разнообразие состояний которой превосходит возможности директивных методов управления. Отсюда следует, во-первых, расширение сферы саморегулирования экономики, и, во-вторых, расширение возможностей ученых и управленцев по исследованию и регулированию экономических процессов на макроуровне за счет разработки и использования математических моделей и вычислительной техники (компьютерного программного обеспечения). Опять же, согласно закону необходимого разнообразия, ученый не способен воспринимать чрезмерный объем информации, и это часто мешает ему сделать правильные выводы по результатам исследования. В экономике все влияет на все, причем часто одновременно. Это значит, что изучая отдельный процесс необходимо анализировать его системно, то есть во взаимной связи с другими процессами. В основе такого системного анализа обычно лежат численные модели.





Причем модели не должны быть слишком простыми, поскольку они не будут отражать в достаточной степени разнообразие и реальную экономику. При этом невозможно построить одну всеобъемлющую макромодель. Исследователь должен оставить всякие претензии на знание всей экономики (системы). Авторы в этой связи цитируют одного из основателей кибернетики Росса Эшби, который писал: «Наука занимается непосредственно не открытием того, какова система в действительности, но согласованием открытий различных наблюдателей, каждое из которых является лишь частью или аспектом всей истины».









К сожалению в последние годы в Беларуси не заметно увеличения доли научных исследований, в основе которых лежит прогнозная и предписывающая аналитика, полученная на основе макроэкономического моделирования. Большинство исследователей ограничиваются простой описательной аналитикой на основе исторических данных, изложением нарративных знаний и предписаний, не подтвержденных расчетами на основе моделирования. При этом есть несколько сложившихся центров (Нацбанк РБ, ИЦ ИПМ, BEROC, НИЭИ Минэкономики РБ, и др.), где предпринимаются попытки и есть определенные успехи по разработке макроэкономических моделей для системного анализа экономики Беларуси.





Авторы исследования указывают на целесообразность разработки модели линейного программирования (оптимизационной модели) с блоком межотраслевого баланса для долгосрочного прогнозирования развития страны. В условиях начавшейся четвертой технологической революции значительно возросла роль государства в принятии решений, последствия которых скажутся на развитии страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти решения связаны с оценкой и отбором на государственном уровне перспективных в условиях Беларуси технологических альтернатив, поскольку бизнес не просматривает ситуацию, выходящую за пределы приемлемых для него сроков окупаемости инвестиций (6-7 лет). Расширение модели межотраслевого баланса и превращение ее в модель задачи линейного программирования позволяет в явной форме (а не в форме суждений экспертов) включать в рассмотрение технологические альтернативы обозримого будущего и принимать решения из оценки влияния возможного внедрения новых технологий в ближайшие 5-15 лет и ограниченных ресурсов страны.









Предлагаемая модель стратегического планирования может быть использована и для планирования на пятилетку. В этом случае крупных технологических альтернатив будет мало, будет преобладать блок межотраслевого баланса на 83 отрасли (по данным МОБ за 2016 год). Первоначально одна отрасль баланса (например, сельское хозяйство) может быть замещена возможными альтернативными технологическими способами развития подотраслей и дополнительными ограничениями. При этом балансовая модель расширяется за счет дополнительных строк и столбцов отраслевого блока и превращается в оптимизационную модель. Программа развития одной отрасли может балансироваться с развитием других отраслей хотя бы в агрегированном представлении. Впоследствии в этой модели может быть дезагрегирован столбец следующей отрасли и т.д. Подобные модели в Беларуси пока не используются, хотя методология их построения, как в науке, так и в практике отдельных стран, отработана достаточно хорошо.



