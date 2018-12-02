В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ

По данным издания, военные нанесли удар с помощью беспилотника.





Сообщается, что среди ликвидированных террористов — один из главарей группировки, причастный к громкому убийству американца Питера Кэссига.









Лайф , в 2013 году служивший ранее в Ираке американский военный вернулся на Ближний Восток с гражданской гуманитарной миссией. Он ехал помогать местным жителям и попал в плен к боевикам. Как писал, в 2013 году служивший ранее в Ираке американский военный вернулся на Ближний Восток с гражданской гуманитарной миссией. Он ехал помогать местным жителям и попал в плен к боевикам.





Находясь в заложниках, Кэссиг начал исповедовать ислам. В 2014 году террористы опубликовали видеозапись его казни. Гибель 26-летнего американца вскоре подтвердили в США.



