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В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ

03.12.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Боевика считают причастным к убийству американского заложника Питера Кэссига в 2014 году. Несколько боевиков ИГИЛ* удалось уничтожить на юге Сирии международной коалиции, возглавляемой США. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, военные нанесли удар с помощью беспилотника.

Сообщается, что среди ликвидированных террористов — один из главарей группировки, причастный к громкому убийству американца Питера Кэссига.


Как писал Лайф, в 2013 году служивший ранее в Ираке американский военный вернулся на Ближний Восток с гражданской гуманитарной миссией. Он ехал помогать местным жителям и попал в плен к боевикам.

Находясь в заложниках, Кэссиг начал исповедовать ислам. В 2014 году террористы опубликовали видеозапись его казни. Гибель 26-летнего американца вскоре подтвердили в США.


 
 
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Боевика считают причастным к убийству американского заложника Питера Кэссига в 2014 году. Несколько боевиков ИГИЛ* удалось уничтожить на юге Сирии международной...
 
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