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В Афганистане убили верховного командующего Талибана
В провинции Гельманд на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений был убит верховный командующий Талибана, сообщает Reuters.
Лидер террористической организации Талибан Абдул Манан, который руководил повстанческой группой в провинции Гельманд, был убит вместе с еще 29 боевиками, когда он встречался с местными командирами и бойцами в районе Навзада, пишет
Его смерть подтверждена представителем боевиков Забиуллем Муджахидом и американскими военными.
Напомним, ранее в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов. 4 ноября талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.
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В провинции Гельманд на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений был убит верховный командующий Талибана,...
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